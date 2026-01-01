Φωτιά στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία: Τα αίτια της τραγωδίας εξετάζουν οι Αρχές – «Όλα συνέβησαν σε δευτερόλεπτα»

Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία της χώρας βιώνει η Ελβετία καθώς η φωτιά που ξέσπασε στο μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά έχει αφήσει πίσω της δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 01.30 τοπική ώρα στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, όταν τυλίχθηκε σε ελάχιστα λεπτά στις φλόγες με την φωτιά να έχει ως τώρα απολογισμό 40 νεκρούς και 115 τραυματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτυρες περιγράφουν στιγμές απόλυτου πανικού καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε σε δευτερόλεπτα, με πολλούς να προσπαθούν να διαφύγουν διαμέσου στενών διαδρόμων ή σπάζοντας παράθυρα.

Οι εικόνες που μεταδόθηκαν δείχνουν πλήθος πολιτών να τρέχει μέσα στη φλεγόμενη αίθουσα και άλλους να καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες για να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Η αιτία που προκάλεσε την πυρκαγιά δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Κάποιες πρώτες ενδείξεις από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η φωτιά πιθανόν ξεκίνησε από κεράκια ή “σπίθες” σε μπουκάλι σαμπάνιας κοντά σε ξύλινη οροφή, προκαλώντας ταχύτατη ανάφλεξη, αλλά οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πολύ χαμηλή απόσταση αυτών των φλογών από την ξύλινη οροφή και πιθανώς από εύφλεκτα υλικά στο ταβάνι θεωρείται ο πιθανός καταλύτης για την έναρξη της πυρκαγιάς.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύει το BFM φαίνεται μία σερβιτόρα που κρατάει σαμπάνια με βεγγαλικά να κάθεται στους ώμους ενός σερβιτόρου

EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Crans-Montana: une photo du bar prise par une rescapée avant l’incendie mortelhttps://t.co/nRcLyMMLLX pic.twitter.com/Yxqa0NXgZg — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Οι αρχές έχουν επίσης αναφέρει ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο ότι φωτοβολίδες ή κροτίδες που απαγορεύονταν να χρησιμοποιηθούν στο πάρτι μπορεί να συνέβαλαν στην ανάφλεξη, ενώ νέα ντοκουμέντα έρχονται στο φως.

FLASH INFO – Une photo montre le départ de l’incendie sur de la mousse anti-bruit dans le bar de Crans-Montana. (@actureactinfo_)#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/QPvGyUELWp — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Παράλληλα ερευνώνται και άλλες πιθανές πηγές που θα μπορούσαν να προκάλεσαν ή να επιτάχυναν τη μετάδοση της φωτιάς.

ALERTE INFO : Vidéo terrifiante où l’on voit le feu se propager à grande vitesse dans un bar de Crans-Montana, sous les yeux de nombreuses personnes qui tentent ensuite de s’échapper. pic.twitter.com/W4zQuAMO2J — Wolf (@PsyGuy007) January 1, 2026

Οι ελβετικές αρχές έχουν απορρίψει το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας ή εγκληματικής επίθεσης μέχρι στιγμής και εστιάζουν στις συνθήκες που οδήγησαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Στην περιοχή έχει αναφερθεί μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με δεκάδες ασθενοφόρα και ελικόπτερα να μεταφέρουν τραυματίες σε νοσοκομεία στην Ελβετία και σε γειτονικές χώρες, καθώς οι μονάδες εντατικής φροντίδας υπερφορτώθηκαν.

Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

«Από τις χειρότερες τραγωδίες» λέει ο πρόεδρος της Ελβετίας

Η φωτιά στο Κραν Μοντανά είναι μια «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν, έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι.

Σε νεότερο απολογισμό που έδωσε λίγο μετά τις 18:30 ώρα Ελλάδας η αστυνομία του καντονιού Βαλέ, οι νεκροί από την τραγωδία ανέρχονται σχεδόν σε 40 ενώ οι τραυματίες σε 115. Πολλά από τα θύματα είναι νέοι, σύμφωνα με τις αρχές.

FLASH INFO – Une photo montre le départ de l’incendie sur de la mousse anti-bruit dans le bar de Crans-Montana. (@actureactinfo_)#Suisse #CransMontana #Incendie pic.twitter.com/QPvGyUELWp — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

«Έχουμε καταμετρήσει περίπου 40 νεκρούς και περίπου 115 τραυματίες, οι περισσότεροι από τους οποίους σοβαρά», ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Γκισλέρ , σε συνέντευξη Τύπου Τύπου στη Σιόν (νοτιοδυτική Ελβετία), ενώ δίπλα του ο πρόεδρος Παρμελέν, έκανε λόγο για «μία από τις χειρότερες τραγωδίες» που έχει βιώσει η Ελβετία.

Ο Ελβετός πρόεδρος τόνισε πως ελβετικές σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε μέρες, δηλώνει

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation που ξέσπασε η πυρκαγιά στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας), είναι ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας με καταγωγή από την Κορσική. Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως οι δύο ιδιοκτήτες είναι ζωντανοί.

Αγνοούνται 15 Ιταλοί πολίτες

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK — Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες, οκτώ άλλοι αγνοούνται

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε σήμερα το βράδυ εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε γαλλικά νοσοκομεία μετά την φονική πυρκαγιά στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, στην Ελβετία που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115.

«Η Γαλλία δέχεται τραυματίες σε νοσοκομεία της και είναι διαθέσιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ τις ομάδες και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που κινητοποιήθηκαν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν διευκρίνισε πόσοι τραυματίες νοσηλεύονται στη Γαλλία ή σε ποια νοσοκομεία.

«Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες», είπε ο Μακρόν, ο οποίος εξέφρασε την «αλληλεγγύη» της Γαλλίας στην γειτονική χώρα και εξέφρασε τη θλίψη του για τον «φρικτό απολογισμό» από την πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια ενός πρωτοχρονιάτικου πάρτι, στο θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας.