Μεγάλης έκτασης επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ οπαδών της Γαλλίας και του Μαρόκου στο Μονπελιέ, λίγο μετά το τέλος του χθεσινού (14.12.2022) ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που βρήκε τους Γάλλους να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στον τελικό της διοργάνωσης.

Τα επεισόδια ήταν άγρια και σκόρπισαν τη θλίψη στην οικογένεια ενός 14χρονου Μαροκινού, που χτυπήθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Οι εν λόγω οπαδοί, μετέτρεψαν τη γιορτή του ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο σε τραγωδία.

Ο έφηβος Μαροκινός διακομίστηκε πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο και νοσηλεύθηκε στην εντατική, ωστόσο, σύμφωνα με την ενημέρωση των γαλλικών αρχών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο δράστης του περιστατικού, τράπηκε σε φυγή μετά από το μοιραίο χτύπημα στον νεαρό Μαροκινό, ενώ το όχημα που οδηγούσε βρέθηκε γρήγορα στη γειτονική συνοικία La Mosson.

Ο οδηγός το είχε εγκαταλείψει με την γαλλική αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο, στα οποία φαίνεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρει ανθρώπους που έχουν περικυκλώσει το όχημα (προσοχή, ακολουθούν σκληρές εικόνες).

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv