Τραγωδία στο Ομάν με εννιά νεκρούς και 28 τραυματίες από πυροβολισμούς κοντά σε τζαμί

Εννιά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός, σκοτώθηκαν σε επίθεση μετά από ανταλλαγή πυρών κοντά σε ένα σιιτικό τέμενος της Μουσκάτ, στο Ομάν χτες Δευτέρα (16.07.2024).

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε στο τέμενος Αλί μπιν Άμπι Ταλίμπ. Μια τοπική πηγή είπε ότι ήταν επίσης γνωστό ως τζαμί Ιμάμ Αλί, ένας σιιτικός τόπος λατρείας στο σουνιτικό Ομάν. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ οι τρεις δράστες σκοτώθηκαν επίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στην πλατφόρμα Χ, τέσσερα από τα θύματα ήταν πακιστανικής καταγωγής. Άλλοι 28 άνθρωποι, διαφόρων εθνικοτήτων, τραυματίστηκαν. Οι τέσσερις από αυτούς είναι αστυνομικοί ή διασώστες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ενώ τώρα διεξάγεται έρευνα. Αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν σπάνιες, ορισμένες αναφορές αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένας ένοπλος άνοιξε πυρ με ένα τουφέκι.

Η επίθεση σημειώθηκε καθώς Σιίτες Μουσουλμάνοι τήρησαν την Ασούρα, μια ετήσια περίοδο πένθους για τον εορτασμό του θανάτου του Χουσεΐν τον 7ο αιώνα, εγγονού του προφήτη Μωάμεθ. Η παρατήρηση της Ασούρα έχει μερικές φορές πυροδοτήσει θρησκευτικές εντάσεις μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών Μουσουλμάνων σε ορισμένες χώρες, αν και όχι συνήθως στο Ομάν.

Η αστυνομία δεν έχει αναφέρει τα κίνητρα των δραστών ή αν είχε προβεί σε συλλήψεις που σχετίζονται με την επίθεση.

MASS SHOOTING IN OMAN, MUSCAT



REPORTS SUGGEST ITS A TERROR ATTACK



MANY PAKISTANI NATIONALS WERE CAUGHT IN THE CROSS FIRE



MORE DEVELOPING…



pic.twitter.com/sdeB0OX9ek