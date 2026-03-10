Κόσμος

Τραμπ: Αν το Ιράν μπλοκάρει τη ροή πετρελαίου στα Στενά του Ορμούζ θα κυριαρχήσει «θάνατος, φωτιά και οργή»

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα η προειδοποίησή του να εκτιμηθεί από τις διεθνείς αγορές και τις κυβερνήσεις που εξαρτώνται από την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump μιλά σε συνέντευξη Τύπου στο «National Doral Miami» / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε λίγο πριν τις 3 π.μ. της Τρίτης (10.03.2026) ώρα Ελλάδας, αυστηρή προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε ενέργεια που θα διακόψει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με πλήγματα 20 φορές ισχυρότερα από όσα έχουν γίνει έως τώρα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social» ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εύκολα προσβάσιμους στόχους, καθιστώντας σχεδόν αδύνατη την ανοικοδόμηση του Ιράν ως έθνους, προσθέτοντας ότι «Θάνατος, Φωτιά και Οργή θα κυριαρχήσουν επάνω τους». Παράλληλα, τόνισε ότι ελπίζει και προσεύχεται να μην χρειαστεί η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την προειδοποίηση δώρο των ΗΠΑ προς την Κίνα και άλλες χώρες που χρησιμοποιούν συχνά τα Στενά του Ορμουζ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για χειρονομία που ελπίζει να εκτιμηθεί από τις διεθνείς αγορές και τις κυβερνήσεις που εξαρτώνται από την ασφαλή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

trump truth social

Νωρίτερα, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Φλόριντα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει «απογοητευμένος» που ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

«Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερα ανάλογα προβλήματα για τη χώρα», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αποτελεί στόχο, ο Τραμπ απάντησε πως θα ήταν «ακατάλληλο» να το πει αυτό.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή 

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «Επική οργή» κατά του Ιράν ως «μία από τις πιο σύνθετες και εντυπωσιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ», προσθέτοντας πως είναι μία «σύντομη εκδρομή».

«Ήταν μία μεγάλη ημέρα (σ.σ. η 28η Φεβρουαρίου και η έναρξη του πολέμου), γιατί αν δεν το είχαμε κάνει αυτό, θα είχαν αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσα σε δύο εβδομάδες και νομίζω ότι θα βρισκόμασταν σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση», τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Μαζί με τους Ισραηλινούς εταίρους μας, συντρίβουμε τον εχθρό και επιδεικνύουμε την τεχνική μας υπεροχή και τη στρατιωτική μας δύναμη», δήλωσε.

«Ο κόσμος μας σέβεται τώρα περισσότερο από ό,τι μας έχει σεβαστεί ποτέ», είπε ο Τραμπ, επαινώντας τον αμερικανικό στρατό ως «στρατό που δεν υπάρχει όμοιός του».

