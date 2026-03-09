Μέση Ανατολή: Νέα χτυπήματα των IDF στο Ιράν – Φόβοι για κλιμάκωση και αντίποινα – «Επιχείρηση Επικό Λάθος» αποκαλεί τον πόλεμο από τις ΗΠΑ ο ιρανός ΥΠΕΞ

Τη 10η ημέρα του πολέμου στο Ιράν, οι εξελίξεις παραμένουν καταιγιστικές και εντείνουν τις ανησυχίες για ευρύτερη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ακόμη έναν πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο σε ποδοσφαιρίστριες της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν, μετά από πληροφορίες ότι πέντε παίκτριες εγκατέλειψαν το προπονητικό καμπ για να ζητήσουν προστασία. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε νέο ανώτατο ηγέτη τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιο του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, με τον Τραμπ να έχει χαρακτηρίσει την επιλογή του 56χρονου «απαράδεκτη». Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, οι εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων έχουν μειωθεί αισθητά, αν και αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να κρατά δυνάμεις για ισχυρότερες επιθέσεις αργότερα. Παράλληλα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν αρχηγείο drones των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, οι διεθνείς αγορές αντιδρούν έντονα, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άλμα περίπου 20% μέσα σε μία ημέρα, εν μέσω φόβων για παρατεταμένη σύγκρουση στην περιοχή. Δείτε όλα όσα συνέβησαν μέχρι τώρα εδώ.
Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Ντάνι Ντανόν δήλωσε σήμερα πως ο νέος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τις ίδιες ριζοσπαστικές ιδέες όπως και στο παρελθόν και το Ισραήλ θα στοχοθετεί οποιονδήποτε προωθεί ριζοσπαστικές ιδέες σε βάρος του.
«Το να αλλάζουν τον άνθρωπο στην κορυφή δεν αλλάζει το καθεστώς», είπε ο Ντανόν σε δημοσιογράφους στα Ηνωμένα Έθνη, ερωτηθείς σχετικά με τον διορισμό του Χαμενεΐ στην ηγεσία του Ιράν για να αντικαταστήσει τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στα τέλη του περασμένου μήνα.
«Ο νέος ηγέτης, δυστυχώς, είναι της ίδιας ιδεολογίας, των ίδιων ριζοσπαστικών ιδεών και… οποιοσδήποτε προωθεί αυτές τις ριζοσπαστικές ιδέες εναντίον μας, εμείς θα τους στοχοθετούμε, θα τους βρούμε», υπογράμμισε ο Ντάνον.
Όπως ο ίδιος τόνισε, οι πολίτες του Ιράν θα έπρεπε να εξεγερθούν για να επιλέξουν τον επόμενο ηγέτη τους, ενώ πρόσθεσε:
«Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για εκείνους και αυτό κάνουμε αυτήν τη στιγμή».
Ερωτηθείς σχετικά με την απειλή στην κρίσιμη ενεργειακή κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον γειτονικών χωρών, ο Ντανόν λέει πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κυνηγούν τους εκτοξευτήρες πυραύλων του Ιράν και υποβαθμίζουν τις δυνατότητές του.
«Επομένως, θα είναι δυσκολότερο για εκείνους να επιτίθενται σε αμάχους στο Ντουμπάι και να επιτίθενται σε δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ. Δεν σημαίνει πως αυτό θα είναι 100% εγγυημένο, αλλά θα είναι δυσκολότερο για εκείνους να το κάνουν.
«Επομένως, είμαι αισιόδοξος για αυτό. Κάθε ημέρα βλέπουμε τους αριθμούς των επιθέσεων να καταγράφουν πτώση», σημείωσε ο Ντανόν.
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «ένας ακόμη τύραννος που θα διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, σχολιάζοντας την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
«Τα χέρια του Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ήδη λερωμένα με το αίμα που σημάδεψε την κυριαρχία του πατέρα του. Ένας ακόμη τύραννος έτοιμος να διαιωνίσει τη βαρβαρότητα του ιρανικού καθεστώτος», συνεχίζει το μήνυμα του υπουργείου, με τίτλο «Το μήλο πέφτει κάτω απ'τη μηλιά».
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.
Ο 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.
Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στείλει μια φρεγάτα στη Μεσόγειο, κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας, ώστε να βοηθήσει στην προστασία της Κύπρου και άλλων συμμάχων και να διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα που κινδυνεύει από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.
Την περασμένη εβδομάδα η ολλανδική κυβέρνηση ανέφερα ότι η Γαλλία της ζήτησε να συμμετάσχει στην αντιαεροπορική άμυνα και να στείλει μια φρεγάτα για να στηρίξει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle που θα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.
Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν ως «Operation Epic Mistake» (Επιχείρηση Επικό Λάθος), υποστηρίζοντας ότι η Ουάσινγκτον έχει υποτιμήσει την αντίδραση της Τεχεράνης.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αραγτσί δήλωσε ότι, εννέα ημέρες μετά την έναρξη των επιθέσεων, οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί και οι αγορές έχουν αναστατωθεί, προειδοποιώντας ότι το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των πετρελαϊκών ή πυρηνικών του εγκαταστάσεων.
Αποκαλώντας τις επιχειρήσεις «Operation Epic Mistake» (Επιχείρηση Επικό Λάθος) και δημοσιεύοντας στιγμιότυπο με τις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου, ο Σαγιέντ Αμπάς Αραγτσί ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
«Γνωρίζουμε ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον των πετρελαϊκών και πυρηνικών μας εγκαταστάσεων, ελπίζοντας να περιορίσουν το τεράστιο πληθωριστικό σοκ. Το Ιράν είναι πλήρως προετοιμασμένο.
Και εμείς έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμη».
Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του πρόσθεσε ότι το Ιράν «δεν θέλει να βλάψει τους απλούς Αμερικανούς πολίτες».