Τραμπ: Απέχουμε πολύ από τον τερματισμό της κρίσης με την Βόρεια Κορέα

«Απέχουμε πολύ από έναν τερματισμό στη Βόρεια Κορέα, ίσως τα πράγματα να εξελιχθούν καλά και ίσως όχι – μόνο ο καιρός θα δείξει…Αλλά η δουλειά που κάνω τώρα θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ καιρό πριν!», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

….We are a long way from conclusion on North Korea, maybe things will work out, and maybe they won’t – only time will tell….But the work I am doing now should have been done a long time ago!

Νωρίτερα είχα διαψεύσει να όσα είχαν διαρρεύσει στα ΜΜΕ για τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με την Βόρεια Κορέα. Μάλιστα στοχοποίησε δημοσιογράφο αποκαλώντας τον «κοιμισμένο».

«Ο νυσταγμένος Τσακ Τοντ του NBC των ψευδών ειδήσεων (σ.σ. Fake News) μόλις δήλωσε ότι έχουμε δώσει πάρα πολλά στις διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Κορέα, ενώ εκείνοι δεν έχουν δώσει τίποτα. Ουάου… Δεν έχουμε δώσει τίποτα και εκείνοι συμφώνησαν στην αποπυρηνικοποίηση (τόσο σπουδαίο για τον Κόσμο) και στο να σταματήσουν τις δοκιμές!».

Sleepy Eyes Chuck Todd of Fake News NBC just stated that we have given up so much in our negotiations with North Korea, and they have given up nothing. Wow, we haven’t given up anything & they have agreed to denuclearization (so great for World), site closure, & no more testing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Απριλίου 2018