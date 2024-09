Τραμπ: Έχω καλή σχέση και με τον Ζελένσκι και με τον Πούτιν – Αν εκλεγώ θα δώσω σύντομα λύση στον πόλεμο

Αν και αμφίβολη πριν από λίγες ώρες, πραγματοποιήθηκε τελικά σήμερα 27/9/2024 η συνάντηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ και υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πριν ξεκινήσει η συνάντηση στον Πύργο Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος, έχοντας στο πλευρό του τον κ. Ζελένσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως θα συνεργαστεί τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία για να δοθεί τέλος στον μεταξύ τους πόλεμο.

Ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι, αλλά είπε ότι έχει επίσης μια στέρεα σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν.

«Έχουμε μια πολύ καλή σχέση (με τον Ζελένσκι) και έχω επίσης μια πολύ καλή σχέση, όπως γνωρίζετε, με τον πρόεδρο Πούτιν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Ελπίζω να έχετε καλύτερη σχέση με εμάς», του απάντησε αμέσως και μπροστά στις κάμερες ο Ζελένσκι.

Oh my God. Trump: “I have a very good relationship with President Putin.” Zelenskyy: “I hope we have more good relations with us.” pic.twitter.com/wBCp0hUEVB

Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών επέμεινε πως αν κερδίσει τις εκλογές «θα δώσει πολύ γρήγορα λύση» στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι έρχεται αφού ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος επέκρινε τον Ουκρανό πρόεδρο στην προεκλογική του εκστρατεία, ενώ εξέφρασε αμφιβολίες αν ο σύμμαχος των ΗΠΑ μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

