Τραμπ: Φώναξε την Μελάνια… σαν σκυλί; Δε λέει να κωπάσει ο σάλος! video

Ήταν πριν κάποιες ημέρες, όταν ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις!

Το βίντεο έδειχνε τον αμερικανό πρόεδρο να βγαίνει από την προεδρική λιμουζίνα και να χτυπά το χέρι του στον μηρό του. Μια κίνηση που σε πολλούς θύμιζε… το σήμα που κάνουν κάποιοι άνθρωποι στα σκυλιά τους για να τους ακολουθήσουν!

Δευτερόλεπτα μετά εμφανίζεται η Μελάνια Τραμπ και τον ακολουθεί και κάπως έτσι επικράτησε… παγκόσμιο πανδαιμόνιο!

Το βίντεο ανήρτησε ο κωμικός James Felton, με μια παλαιότερη δήλωση του Πλανητάρχη στην οποία έλεγε: «Κανείς δεν σέβεται τις γυναίκες περισσότερο από μένα».

Παρά το ότι έχουν περάσει μέρες από το περιστατικό, ο χαμός στα social media δεν λέει να κωπάσει, με τους πολέμιους του αμερικανού προέδρου να τον «χτυπούν» αλύπητα!

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις

It has degenerated from leaving her behind, in the rain, misspelling her name, to dog calls. Just desserts. 5 bucks says, she will leave him for a rich Black man eventually.

— Melissa Mensah (@melissamensah) August 30, 2019