Τραμπ για Κούβα: Γίνονται συνομιλίες, θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία

Ένα νέο τσεκ στη λίστα του Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να μπαίνει με την Κούβα να επιδιώκει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετά την πίεση από την πολυετή οικονομική κρίση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Κούβα και οι ηγέτες της θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Κούβα, οι ηγέτες της θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία και αυτό θα μπορούσε εύκολα να γίνει, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας τις προηγούμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αφού η Αβάνα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ανακοίνωσε ότι η Αβάνα έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με στόχο την εξεύρεση λύσεων στις διμερείς διαφορές μέσω διαλόγου και την αποκλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί μετά τον ενεργειακό αποκλεισμό που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, περιορίζοντας τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Διακοπές ηλεκτροδότησης στην Κούβα

Η ενεργειακή έλλειψη έχει προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ελλείψεις καυσίμων και φαρμάκων, καθώς και αυξημένες τιμές βασικών αγαθών. Σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αβάνας, οι διακοπές ηλεκτροδότησης ξεπερνούν τις 12 ώρες ημερησίως, προκαλώντας κοινωνική δυσαρέσκεια και διαδηλώσεις.

Ο Ντίαζ Κανέλ δήλωσε ότι η Κούβα επιθυμεί οι συνομιλίες να διεξαχθούν με βάση την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αναγνώριση της κυριαρχίας των δύο χωρών. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την ενεργειακή αυτάρκεια του νησιού, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και επεκτείνοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας.

Οι επαφές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Στις συνομιλίες, σύμφωνα με τον Τραμπ, εμπλέκεται και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.