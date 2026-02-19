Κόσμος

Τραμπ για την σύλληψη Άντριου: Πολύ λυπηρό και άσχημο για τη βασιλική οικογένεια

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επστάιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε»
Ο Τραμπ
Ο Τραμπ / REUTERS / Nathan Howard / File Photo

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρό» το γεγονός της σύλληψης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης (19/02/2026).

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Έπστάιν και ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε ντροπή.

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επστάιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε.

Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον Επστάιν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
132
111
110
98
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το χρονικό της σύλληψης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου - Οι κατηγορίες, ο Επστάιν, ο βασιλιάς Κάρολος και η οργή των Άγγλων
Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, «το αγαπημένο παιδί» της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ, τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής κριτικής λόγω της στενής σχέσης που είχε με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου
Reuters: Οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες δεν «βλέπουν» λήξη του πολέμου στην Ουκρανία – «Θέατρο διαπραγματεύσεων»
«Η Ρωσία δεν επιδιώκει μια ειρηνευτική συμφωνία. Επιδιώκει τους στρατηγικούς της στόχους, και αυτοί δεν έχουν αλλάξει» δήλωσε ένας εκ των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών
Πόλεμος στην Ουκρανία
Συγκλονίζει η μητέρα του δίχρονου αγοριού στην Ιταλία μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς και το «όχι» για νέα επέμβαση - «Όσο αναπνέει ελπίζω»
«Πρέπει να αντέξω, έχω άλλα δύο παιδιά», λέει η μητέρα για τον μικρό Ντομένικο που παραμένει στη ζωή μόνο χάρη σε ένα μηχάνημα που, όμως, βλάπτει προοδευτικά τα όργανα του
Η Patrizia Mercolino, μητέρα του μικρού παιδιού που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από μεταμόσχευση καρδιάς φεύγει από το νοσοκομείο Monaldi μαζί με τον πατέρα και συγγενείς στη Νάπολη της Ιταλίας
Newsit logo
Newsit logo