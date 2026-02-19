Τραμπ για την σύλληψη Άντριου: Πολύ λυπηρό και άσχημο για τη βασιλική οικογένεια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρό» το γεγονός της σύλληψης του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης (19/02/2026).

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Έπστάιν και ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε ντροπή.

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επστάιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε.

Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον Επστάιν.