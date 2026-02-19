Κόσμος

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου αφέθηκε ελεύθερος: Η στιγμή που φεύγει σοκαρισμένος από το αστυνομικό τμήμα

Παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες - Έχει ξαπλώσει στο κάθισμα σε μια προσπάθεια να αποφύγει τις κάμερες - Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Πρίγκιπας Άντριου
Πρίγκιπας Άντριου / REUTERS / Phil Noble

Ελεύθερος αφέθηκε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για 12 ώρες ως ύποπτος για «κακοδιοίκηση σε δημόσια θέση» καθώς φέρεται να είχε μεταβιβάσει απόρρητα έγγραφα στον Τζέφρι Επστάιν

Όπως φαίνεται στην πρώτη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου,είναι μέσα σε αυτοκίνητο εμφανώς σοκαρισμένος και συνοδεύεται από αστυνομικούς, ενώ έδωσε κατάθεση καθώς ερευνάται η τυχόν διαρροή εγγράφων προς τον Τζέφρι Επστάιν. 

Ο έκπτωτος πρίγκιπας έχει ξαπλώσει στο κάθισμα σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τις κάμερες.

Η αστυνομία αναφέρει ότι ο έκπτωτος πρίγκιπας αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση της αστυνομίας:

«Η αστυνομία του Thames Valley είναι σε θέση να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την έρευνα για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Πρίγκιπας Άντριου
Η πρώτη φωτογραφία του πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του / REUTERS / Phil Noble

Την Πέμπτη συλλάβαμε έναν άνδρα εξήντα ετών από το Νόρφολκ με την υποψία της παράβασης καθήκοντος.

Ο συλληφθείς άνδρας έχει πλέον αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα.

Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι οι έρευνές μας στο Νόρφολκ έχουν πλέον ολοκληρωθεί»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατηγορείται ότι από το 2001 ως το 2011 όπου ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, ενδέχεται να είχε μεταβιβάσει εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα ή πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει απαγγελθεί κάποια κατηγορία καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ο ίδιος αρνείται σθεναρά οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Ζαλισμένος και σοκαρισμένος» 

«Φαινόταν ζαλισμένος, φαινόταν σοκαρισμένος, ήταν σκυφτός», είπε η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, Αλίσα Άντεσον σχολιάζοντας τις φωτογραφίες από την αποχώρηση του Άντριου από το αστυνομικό τμήμα.

Η φωτογραφία θυμίζει στους ανθρώπους την «εξαιρετική πτώση του από τη χάρη», προσέθεσε.

Τα σημερινά γεγονότα θα αφήσουν τη βασιλική οικογένεια να αισθάνεται «πληγωμένη» και «συντετριμμένη», προσθέτει.

«Βαθιά ανησυχία» από τον βασιλιά Κάρολο

Ο βασιλιάς Κάρολος που εδώ και καιρό έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συνδράμει στις έρευνες τις αστυνομίας, με σημερινή του ανακοίνωση εκφράζει την «βαθιά του ανησυχία», σημειώνει ότι η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη τονίζοντας παράλληλα πως «η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθήσει την πορεία της χωρίς παρεμβάσεις».

Ο Βρετανός μονάρχης επισημαίνει επίσης ότι «όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και ότι αναμένει η διαδικασία να διεξαχθεί «με πληρότητα, διαφάνεια και σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου». Υπογραμμίζει δε ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία άλλη δήλωση επί του θέματος μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Η σύλληψη της ημέρας των γενεθλίων του

Η σύλληψη του Άντριου που γιορτάζει τα 66α γενέθλια του έγινε νωρίς σήμερα το πρωί της Πέμπτης (19/02/2026). Στις 8 τοπική ώρα περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικούς με πολιτική περιβολή εθεάθησαν στη Φάρμα Γούντ του κτήματος Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ της ανατολικής Αγγλίας, ζητώντας από τον αδερφό του βασιλιά να τους ακολουθήσει στο τμήμα.

Ο Άντριου είχε μετακομίσει στο Σάντριγχαμ στις αρχές του μήνα μετά τον «ταπεινωτικό εξοστρακισμό» του, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, από το κάστρο του Γουίνδσορ εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης που δεχόταν η βασιλική οικογένεια για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις της σχέσης του Άντριου με τον Επστάιν.

Η διαδρομή μιας ώρας μετά την αποφυλάκισή του

Η κατοικία του Άντριου στο κτήμα Σάντρινγκχαμ απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από το αστυνομικό τμήμα του Άιλσαμ, όπου μεταφέρθηκε για ανάκριση.

Ο έκπτωτος πρίγκιπας συνελήφθη στο Γουντ Φαρμ στις 8 το πρωί και κρατήθηκε υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα που απέχει 40 μίλια για σχεδόν 12 ώρες.

Ο Άντριου μετακόμισε στο εξοχικό σπίτι στις αρχές του μήνα, αφού άφησε το σπίτι του, το Royal Lodge, στο Windsor.

