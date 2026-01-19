Τραμπ: Η Δανία δεν κράτησε μακριά από τη Γροιλανδία τη Ρωσία – Ήρθε η ώρα να γίνει

Ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται αποφασισμένος να καταλάβει την Γροιλανδία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο όπως έχει υποσχεθεί απειλητικά και παρά τις αντιδράσεις δεν φαίνεται να κάνει πίσω σε αυτό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιστεύει Ρωσία και Κίνα, διεκδικούν την πολύτιμη γεωγραφικά παγωμένη περιοχή της Γροιλανδίας, που ανήκει διοικητικά στη Δανία, με τις απειλές κατά του νησιού να σημαίνουν και απειλές κατά άλλης χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.

Με μία ανάρτησή του στο Τruth Social, ο αμερικανός πρόεδρος, τονίζει το ότι η Δανία, δεν μπόρεσε να κρατήσει μακριά από τη Γροιλανδία τη Ρωσική απειλή κάτι που όπως γράφει πολύ λιτά, ήρθε η ώρα για να γίνει.

«Το ΝΑΤΟ εδώ και 20 χρόνια λέει στη Δανία ότι “πρέπει να απομακρύνεις τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία”. Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει κάτι γι’ αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα που αυτό θα γίνει!!!», αναφέρει στην ανάρτησή του ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας επαναλαμβάνει αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Ο πόλεμος των δασμών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο 17.01.2026 ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν στείλει μικρά στρατιωτικά αποσπάσματα στη Γροιλανδία, στο πλαίσιο της πίεσης του Λευκού Οίκου για την απόκτηση του νησιού, θα επιβαρυνθούν με δασμό 10% σε όλα τα προϊόντα που εξάγουν στις ΗΠΑ από την 1η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δασμοί για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία θα αυξηθούν στη συνέχεια στο 25% από την 1η Ιουνίου, μέχρις ότου οι ΗΠΑ καταφέρουν να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Γροιλανδία είναι αυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια, την προστασία και την επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτές οι χώρες, που παίζουν ένα τόσο επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν δημιουργήσει ένα επίπεδο ρίσκου που δεν είναι ούτε αποδεκτό ούτε βιώσιμο», είχε γράψει ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην αντεπίθεση βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και απαντά στους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζοντας το να βάλει δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) στις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, έγραψε η εφημερίδα Financial Times.