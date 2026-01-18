Γροιλανδία: Η ΕΕ βγαίνει στην αντεπίθεση και ετοιμάζει δασμούς 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ μετά τον εκβιασμό Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες μπορεί να πλήξουν με δασμούς ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ (107,71 δισεκατομμύρια δολάρια) τις ΗΠΑ ή να περιορίσουν τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά της Ένωσης, ως απάντηση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην εκστρατεία του για την απόκτηση της Γροιλανδίας, γράφει σήμερα η εφημερίδα Financial Times.

Το ζήτημα της Γροιλανδίας φαίνεται να ταράζει τις ισοροπίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για πολύ καιρό. Μετά τις ανακοινώσεις του, Ντόναλντ Τραμπ, με την επιβολή δασμών στις χώρες που έστειλαν δυνάμεις στην περιοχή που θέλει πολύ ο αμερικανός πρόεδρος, φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάτσει με σταυρωμένα χέρια και θα πραγματοποιήσει οικονομικά αντίποινα.

Τα μέτρα αντιποίνων καταρτίζονται για να δώσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες το πλεονέκτημα σε κρίσιμες συναντήσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT, που επικαλείται αξιωματούχους που μετέχουν στις προετοιμασίες για τις συναντήσεις στην Ελβετία.

Την ίδια στιγμή, οι οκτώ χώρες που απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος με δασμούς λόγω της στάσης τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας εξέδωσαν σήμερα (18.01.2026) κοινή δήλωση στην οποία σημειώνουν ότι οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ότι θα συνεχίσουν ενωμένοι και συντονισμένοι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα είχε ανακοινώσει την επιβολή δασμών σε 8 χώρες της Ευρώπης επειδή δεν στηρίζουν τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία και έστειλαν στρατό στην περιοχή, με τη Γερμανία να αποσύρει τις δυνάμεις που είχε αποστείλει αλλά να δηλώνει αλληλεγγύη στη Δανία, όου ανήκει διοικητικά το νησί.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό πως επιβάλλει δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου του 2026 σε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία.

ΥΠΕΞ Δανίας: Η παγκόσμια τάξη και το ΝΑΤΟ διακυβεύονται από τις απειλές των ΗΠΑ για επιπλέον δασμούς

Η παγκόσμια τάξη “όπως την ξέρουμε” και “το μέλλον” του ΝΑΤΟ διακυβεύονται απέναντι στις απειλές για επιπλέον δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν αμφιβάλλει για την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

“Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει ισχυρή ευρωπαϊκή υποστήριξη και ότι είναι γενναιόδωρη“, δήλωσε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Όσλο της Νορβηγίας, το οποίο επίσης στοχοποιείται από τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

‘Έχουμε μια δύναμη κρούσης, όταν δείχνουμε τη δύναμή μας και την αποφασιστικότητά μας συλλογικά και αλληλέγγυα, και αυτό είναι προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε”, πρόσθεσε κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Νορβηγό ομόλογό του Έσπεν Μπαρθ Άιντε.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εστιάζει στη διπλωματία, αναφερόμενος σε μια συμφωνία στην οποία κατέληξαν την Τετάρτη η Δανία, η Γροιλανδία και οι ΗΠΑ για τη σύσταση ομάδας εργασίας.

“Παρότι αντιμετωπίζουμε τώρα αυτές τις απειλές, θα προσπαθήσουμε φυσικά να παραμείνουμε σε αυτή την πορεία”, δήλωσε ο Ράσμουσεν.

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επίσης κάτι περισσότερο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μόλις ήμουν εκεί. Υπάρχουν και έλεγχοι και ισορροπίες στην αμερικανική κοινωνία”, πρόσθεσε.

Παράλληλα σήμερα, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι αν και δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία ότι η ΕΕ θα προβεί σε αντίποινα, είναι “λίγο πρόωρο” να ενεργοποιηθεί το εργαλείο αυτό.

Η υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Λίζα Νάντι δήλωσε ότι οι σύμμαχοι πρέπει να συνεργαστούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίλυση της διαφοράς. “Η θέση μας για τη Γροιλανδία δεν είναι διαπραγματεύσιμη… Είναι προς το συλλογικό μας συμφέρον να συνεργαστούμε και να μην ξεκινήσουμε έναν φραστικό πόλεμο”, δήλωσε στο Sky News.