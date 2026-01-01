Συμβαίνει τώρα:
Τραμπ: «Η ενέργειά μου οφείλεται στην ασπιρίνη, στα πολύ καλά γονίδια και στα McDonald’s»

Ο Τραμπ αποκαλύπτει στην Wall Street Journal τα μυστικά της... άριστης υγείας του
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Annabelle Gordon / File Photo

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στη Wall Street Journal για τα πάντα: από τις αγαπημένες του διατροφικές συνήθειες μέχρι το πώς… αγνοεί τους γιατρούς και πιστεύει ότι η ενέργειά του οφείλεται στα «πολύ καλά γονίδιά» του.

Ο 79χρονος πρώην Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι η υγεία του είναι «εξαιρετική», παραδέχεται όμως ότι καταναλώνει περισσότερη ασπιρίνη από την κανονική δόση και ακολουθεί ένα αυστηρά προσωπικό πρόγραμμα ζωής και διατροφής – με τα McDonald’s να πρωταγωνιστούν συχνά στο μενού του.

Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι κοιμάται λίγο και αργά, στέλνοντας συχνά μηνύματα σε συνεργάτες του ή σε πρόσωπα που είδε σε τηλεοπτικές εκπομπές του Fox News ακόμη και γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ενώ η εργάσιμη μέρα του στο Οβάλ Γραφείο ξεκινά περίπου στις 10 το πρωί και μένει εκεί μέχρι τις 7 ή 8 το βράδυ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής. Επίσης, διέψευσε ότι αποκοιμήθηκε σε πρόσφατες εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι πάντα τα κατάφερνε με λίγο ύπνο.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμα ότι παίρνει περισσότερη ασπιρίνη από όσοι του συστήνουν οι γατροί. Ειδικότερα αποκάλυψε ότι λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη σε δόση 325 mg, που είναι μάλιστα τετραπλάσια από τη συνήθη προληπτική δόση των 81 mg, παρά τις συστάσεις των γιατρών του να τη μειώσει.

Όπως είπε, η αυξημένη δόση του προκαλεί μελανιές, τις οποίες καλύπτει με μακιγιάζ («χρειάζεται μόλις 10 δευτερόλεπτα για να το κάνω»), ωστόσο αρνείται να αλλάξει τη συνήθειά του, επικαλούμενος ότι είναι προληπτικός.

Ντόναλντ Τραμπ
Το μεγαλοπρεπές πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο / REUTERS / Jonathan Ernst

Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ακόμη τη δυσαρέσκειά του για τον εκτενή ιατρικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο στο καρδιαγγειακό σύστημα και την κοιλιακή χώρα, υποστηρίζοντας ότι έδωσε αφορμή στους επικριτές του να επικεντρωθούν υπερβολικά στην κατάστασή του. Μάλιστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα ισχυριζόταν ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για αξονική τομογραφία, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.

Αναφερόμενος στις διαφωνίες του με τους γιατρούς του, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι σταμάτησε να φορά ειδικές κάλτσες, οι οποίες του είχαν συστηθεί μετά τη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και οιδήματος στα πόδια, λέγοντας απλώς ότι «δεν του άρεσαν».

Ντόναλντ Τραμπ
Ο γελαστός Τραμπ / REUTERS / Evelyn Hockstein / File Photo

Παράλληλα, δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, αποφεύγοντας τη συστηματική άσκηση, με μοναδική εξαίρεση το γκολφ, το οποίο, όπως λέει, είναι η μόνη φυσική δραστηριότητα που δεν τον κάνει να βαριέται.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι συνεχίζει να καταναλώνει φαγητό από τα McDonald’s και γενικότερα λιπαρές τροφές, αποδίδοντας την αντοχή και την ενέργειά του όχι σε πειθαρχημένη υγιεινή ζωή, αλλά στα γονίδιά του, τα οποία θεωρεί «κλειδί» για τη φυσική και πνευματική του κατάσταση.

