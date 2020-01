Τραμπ: Η πρώτη αντίδραση μετά τα αντίποινα του Ιράν! «Όλα πάνε καλά»

Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου μετά το μπαράζ επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ. «Όλα είναι καλά» ήταν η πρώτη φράση του Τραμπ σε tweet που ανέβασε ενώ οι αποφάσεις του βάζουν ξανά φωτιά στη Μέση Ανατολή!

Αφού επιβεβαίωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις σε δυο αμερικανικές βάσεις στο Ιράκ (σε αντίποινα για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί) και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση αποτίμησης, ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως «μέχρι στιγμής, όλα καλά».

Και φρόντισε (ως έμμεση απειλή προφανώς) να… υπενθυμίσει πως «έχουμε τον πιο ισχυρό και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό, μακράν». Ο Τραμπ ανήγγειλε δε ότι θα κάνει δήλωση το πρωί της Πέμπτης.

Νωρίτερα, υπήρξαν πληροφορίες πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε να κάνει διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, αλλά η σκέψη αυτή εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα. Τελικά, σύμφωνα με τον Τζιμ Ακόστα του CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος αντί διαγγέλματος επέλεξε να κάνει δήλωση.

Δείτε το tweet του Ντόναλντ Τραμπ



All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020