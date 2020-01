Ιράκ: Ρουκέτες από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις!

Η εκδίκηση του Ιράν, που όλοι περίμεναν μετά την απόφαση Τραμπ να δολοφονηθεί ο Νο2 των Φρουρών της Επανάστασης Κασέμ Σουλεϊμανί, είναι γεγονός. Η Μέση Ανατολή Φλέγεται ξανά και από το βράδυ της Τρίτης είναι σε πλήρη εξέλιξη η «Επιχείρηση Μάρτυρας Σουλεϊμανί», όπως «βάφτισαν» τα αντίποινά τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στόχος των επιθέσεων των επίλεκτων δυνάμεων του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εδάφους-εδάφους έγιναν δυο αμερικανικές βάσεις στην επικράτεια του Ιράκ, μία στην Αρμπίλ (ιρακινό Κουρδιστάν, βόρεια) και μία στην επαρχία Άνμπαρ, την Άιν αλ Άσαντ. Αν και από πλευράς Πενταγώνου δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς, η κρατική τηλεόραση του Ιράν κάνει λόγο για τουλάχιστον 80 νεκρούς Αμερικανούς!

80 US nationals killed in ballistic missile attack on US military bases in Iraq, claims Iran's state-run TV

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 8, 2020