Τραμπ: «Η Βενεζουέλα θα παραδώσει από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ»

Δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αναμένεται να παραδώσει η Βενεζουέλα στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα (07.01.2026) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες από 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις και είναι υψηλής ποιότητας», ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εξηγώντας ότι «αυτό το πετρέλαιο θα πωληθεί στις τιμές της αγοράς», δηλαδή έναντι άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τις σημερινές τιμές.

«Τα χρήματα θα ελέγχονται από μένα, πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, για να εγγυηθώ ότι θα χρησιμοποιηθούν εις όφελος των λαών της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ, αφού παραδέχθηκε ανοικτά ότι εποφθαλμιά τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

Δεν είναι σαφές αν η νέα προσωρινή ηγέτης της Βενεζουέλας, η αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχει δεχθεί να στείλει πετρέλαιο στις ΗΠΑ, με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει το σχέδιο και επί ποιας νομικής βάσης θα γίνει η πώληση.

Αν η επιθυμία του Τραμπ εκπληρωθεί, θα είναι το πρώτο σημαντικό σημάδι ότι η νέα ηγέτης της Βενεζουέλας και η υποστηριζόμενη από τον στρατό κυβέρνησή της είναι διατεθειμένες να ανταποκριθούν στο σύνολο των απαιτήσεων της Ουάσινγκτον.

Μετά το περασμένο Σάββατο και την σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ δήλωσε ανοικτά ότι οι ΗΠΑ «θα ηγηθούν» στην Βενεζουέλα και ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα ελέγχουν το πετρέλαιό της.

«Κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά την Βενεζουέλα», δήλωσε χθες η Ντέλσι Ροντρίγκες, μέλος του στενού κύκλου του Μαδούρο, αντιπρόεδρός του και υπουργός Ενέργειας. «Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κυβερνά την χώρα μας και κανείς άλλος», διαβεβαίωσε.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες «θα πληρώσει ακριβότερα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που πρέπει» για να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις: παράδοση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και αποδυνάμωση των σχέσεων με την Κούβα, το Ιράν, την Κίνα και την Ρωσία.

Η υπό την Ντέλσι Ροντρίγκες κυβέρνηση περιλαμβάνει τον υπουργό Εσωτερικών και σκληρό του καθεστώτος Μαδούρο, Ντιοσντάντο Καμπέγιο, καθώς και τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπες.

«Ο Τραμπ εγκαθιστά χωρίς κόμπλεξ ένα αμερικανικό προτεκτοράτο σε μία κυρίαρχη χώρα και διεκδικεί δικαιώματα στους πόρους της», δήλωσε ο παλιός Βενεζουελανός διπλωμάτης Αλφρέδο Τόρο Χάρντι περιγράφοντας την κατάσταση ως «κάτι που δεν έχουμε δει στην Λατινική Αμερική εδώ και έναν αιώνα.

Αναλυτές θεωρούν ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες βαδίζει σε τεντωμένο σκοινί για να παραμείνει στην εξουσία όντας υποχρεωμένη να εξισορροπεί τις απαιτήσεις του Τραμπ και τους «σκληρούς» του καθεστώτος που ελέγχουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τις παραστρατιωτικές ομάδες.

Από το Σάββατο, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι παραστρατιωτικές ομάδες έχουν κάνει ιδιαίτερα ορατή την παρουσία τους στους δρόμους του Καράκας και ο υπουργός Αμυνας κατέβασε χιλιάδες οπαδούς του Νικολάς Μαδούρο στους δρόμους για να ζητήσουν την απελευθέρωσή του.

Ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει την ιδέα ανάληψης της εξουσίας από την αντιπολίτευση που θεωρείται ευρέως ότι νίκησε στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης που εποφθαλμιούσε ο Τραμπ, έχει παραμεριστεί. Ματαίως προειδοποιούσε χθες με συνέντευξή της στο Fox News ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες δεν είναι άξια εμπιστοσύνης.

«Όπως γνωρίζετε, η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων, των διωγμών, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε η Ματσάδο. «Είναι βασική σύμμαχος και συνομιλητής της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορούν να το εμπιστευθούν οι διεθνείς επενδυτές και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας».