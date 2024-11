Τραμπ και Μασκ είδαν μαζί την εκτόξευση του πυραύλου της Space X – Η λεπτομέρεια που δεν πρόσεξαν

Υπό το βλέμμα του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, η Space X, ο διαστημικός κολοσσός που ανήκει στον στενό του πλέον συνεργάτη Έλον Μασκ, προχώρησε χθες, Τρίτη (19.11.24) σε ακόμη μία δοκιμαστική πτήση του διαστημικού σκάφου Starship στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Μπόκα Τσίκα στο Τέξας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της SpaceX στην περιοχή Μπόκα Τσίκα του Τέξας για να παρακολουθήσουν μαζί την έκτη δοκιμαστική εκτόξευση ενός διαστημικού σκάφους SpaceX Starship, σε μία επίδειξη της άνευ προηγουμένου σχέσης μεταξύ του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου και του νεοεκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο και αυτή τη φορά το Starship δεν κατάφερε να πετύχει τον στόχο του όπως συνέβη και πριν από ένα μήνα, όταν είχε καταφέρει να πιάσει τον προωθητικό πύραυλο που επέστρεψε στην εξέδρα εκτόξευσης με μηχανικούς βραχίονες.

Οι δύο άνδρες είδαν τον μυθικών διαστάσεων πύραυλο να εκτοξεύεται. Αυτό που δεν παρατήρησαν ήταν τον πυραυλικό προωθητή Super Heavy καθώς αυτός έπεσε στον Κόλπο του Μεξικού.

Το Starship παρέμεινε σε τροχιά για περίπου μια ώρα και στη συνέχεια έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Αυστραλίας.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας επικαλέστηκαν μη εκπληρωμένα τεχνικά κριτήρια.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter πριν από την εκτόξευση: «Κατευθύνομαι στη Μεγάλη Πολιτεία του Τέξας για να παρακολουθήσω την εκτόξευση του μεγαλύτερου σκάφους στην ιστορία, όχι μόνο στο Διάστημα». Ο ίδιος ευχήθηκε στον Έλον Μασκ καλή επιτυχία.

I’m heading to the Great State of Texas to watch the launch of the largest object ever to be elevated, not only to Space, but simply by lifting off the ground. Good luck to @ElonMusk and the Great Patriots involved in this incredible project! https://t.co/UVpVSkpEyu