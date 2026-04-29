Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν για 1,5 ώρα: Εκεχειρία μίας ημέρας πρότεινε η Ρωσία για την Ουκρανία

Οι δύο ηγέτες τα είπαν τηλεφωνικώς για περίπου μιάμιση ώρα σε φιλικό και επαγγελματικό πλαίσιο
REUTERS/Kevin Lamarque

Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας είχαν την Τετάρτη (29/04) ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι το τηλεφώνημα αυτό κράτησε περίπου μιάμιση ώρα και η συζήτηση ήταν «φιλική και επαγγελματική». Ο Πούτιν και ο Τραμπ επικεντρώθηκαν κυρίως στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο, με τον Ρώσο πρόεδρο να εκφράζει την υποστήριξή του στην απόφαση του Αμερικανού ομολόγου του να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρεί ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν είναι η σωστή, επειδή έπρεπε να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις και, γενικά, να συμβάλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης», είπε ο Ουσακόφ.

Ο Πούτιν πρότεινε επίσης κάποιες ιδέες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Για την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι καταφεύγει σε «τρομοκρατικές μεθόδους», ωστόσο πρότεινε να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός για τον εορτασμό της Ημέρας της Νίκης (8 Μαΐου στη Δυτική Ευρώπη, 9 Μαΐου στη Ρωσία) και ο Τραμπ αντέδρασε θετικά. Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ πιστεύει ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «κοντά».

Ο Πούτιν καταδίκασε εξάλλου τη νέα απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από τον 31χρονο, στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το περασμένο Σάββατο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
94
77
55
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Συγγενείς θυμάτων πολύνεκρης ένοπλης επίθεσης στον Καναδά κατέθεσαν μήνυση σε βάρος της OpenAI και του CEO της, Σαμ Άλτμαν
Η υπόθεση εντάσσεται σε κύμα μηνύσεων όπου κατηγορούνται εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης πως απέτυχαν να αποτρέψουν αλληλεπιδράσεις με chatbot που φέρονται να συνέβαλαν σε αυτοτραυματισμούς, ψυχικές νόσους και βία
Άνθρωποι αποτίνουν φόρο τιμής σε ένα μνημείο μετά την ένοπλη επίθεση στο Tumbler Ridge της Βρετανικής Κολομβίας
Newsit logo
Newsit logo