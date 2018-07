Τραμπ – Κόεν: Ήθελαν να εξαγοράσουν τη σιωπή μοντέλου του Playboy

Το ηχητικό απόσπασμα δημοσιοποίησε το είδος των εμπιστευτικών συνομιλιών μεταξύ του Τραμπ και του Κόεν, ενώ επιβεβαιώνει ότι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ είχε λάβει γνώση μιας πρότασης για την αγορά των δικαιωμάτων της ιστορίας της Κάρεν ΜακΝτούγκαλ, η οποία ισχυρίζεται ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με τον Τραμπ, πριν από μία δεκαετία.

Ο Κόεν είπε στον Τραμπ για τα σχέδιά του να ιδρύσει μία εταιρία και να χρηματοδοτήσει την αγορά των δικαιωμάτων της ιστορίας, από την μητρική εταιρία American Media, η οποία και εκδίδει την εφημερίδα ταμπλόιτ “National Enquirer.”

“Πρέπει να ιδρύσω μία εταιρία για τη μεταφορά όλων αυτών των πληροφοριών σχετικά με τον φίλο μας, Ντέιβιντ” λέει ο Κόεν στο ηχητικό απόσπασμα, αναφερόμενος στον επικεφαλής της American Media, Ντέιβιντ Πέκερ.

Ο Τραμπ τον διακόπτει, ρωτώντας, “Ποια χρηματοδότηση;” σύμφωνα με το ίδιο ηχητικό απόσπασμα. Όταν ο Κόεν του λέει ότι: “θα πρέπει να πληρώσουμε.” Ο Τραμπ ακούγεται να λέει: “πλήρωσε με ρευστό,” ωστόσο στο σημείο αυτό, ο ήχος δεν ακούγεται καλά και δεν είναι ξεκάθαρο αν προτείνει την πληρωμή με ρευστό χρήμα ή αν του προτείνει να μην πληρώσουν. Ο Κόεν λέει: “Όχι, όχι,” ενώ δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που αναφέρεται μετά.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν έγινε καμία πληρωμή. Ο ίδιος, έχει προηγούμενα παραδεχτεί ότι η ηχογραφημένη συζήτηση αναφέρεται στην αγορά των δικαιωμάτων της ιστορίας. Το ηχογραφημένο απόσπασμα, το οποίο δόθηκε στο CNN από τον δικηγόρο του Κόεν, Λάνι Ντέιβις, έχει παραχθεί τον Σεπτέμβριο του 2016.

“Ποιο είναι το ζήτημα εδώ; Πρόκειται για την ειλικρίνεια κατά της συκοφαντίας του Μάικλ Κόεν. Γιατί ο Τζιουλιάνι συκοφαντεί λανθασμένα τον Μάικλ Κόεν. Επειδή αυτοί τον φοβούνται,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντέιβις στην εκπομπή “Cuomo Prime Time.”

“Τι φοβούνται Κρις; Γιατί τον εκπροσωπώ; Φοβούνται ότι ξέρει την αλήθεια για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος, κάποια ημέρα, θα πει την αλήθεια για τον Ντόναλντ Τραμπ. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ‘ρευστό,’ για τη συγκεκριμένη φράση που ο Τζιουλιάνι γνωρίζει ότι χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών και οι γκάγκστερ, ο Μάικλ Κόεν ακούγεται να λέει… Τι; ‘Όχι, όχι, όχι.”’

Ο Ντέιβις αργότερα συμπλήρωσε: “Κυρίες και κύριοι, αν έχετε ψηφίσει τον Ντόναλντ Τραμπ, ακούστε την κασέτα και ρωτήστε τον εαυτό σας: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ψέματα όταν δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε τη λέξη ‘ρευστό,’ ενώ κατηγορεί τον Μάικλ Κόεν ότι χρησιμοποιεί την λέξη ‘ρευστό;’ Ο Κόεν δυσφημίστηκε, τον προσέβαλαν κι έχει ακούσει τα πάντα από τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ.”

