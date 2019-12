Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τους ηγέτες να λένε τα συνηθισμένα -έως και βαρετά- όταν βρίσκονται ενώπιον των δημοσιογράφων και πριν ξεκινήσει μια διμερής συνάντηση. Αυτό που συνέβη όμως μεταξύ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και του αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ, στο τετ α τετ τους στο Λονδίνο, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, είναι πρωτοφανές!

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε… προετοιμάσει το έδαφος, όταν κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον γ.γ. της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, είχε εξαπολύσει επίθεση στον Γάλλο ομόλογό του, για τα όσα έχει πει τελευταία για το ΝΑΤΟ.

Σε κάποιο σημείο, δημοσιογράφος ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα των φυλακισμένων τζιχαντιστών του ISIS και την επιστροφή τους στις χώρες καταγωγής τους, στην Ευρώπη. Θέλοντας -ίσως- να αιφνιδιάσει τον Μακρόν, τον ρώτησε ευθέως για το θέμα. Αλλά πήρε πληρωμένη απάντηση. Γιατί ο Γάλλος όχι μόνο τον διόρθωσε, αλλά επέμεινε ότι το Ισλαμικό Κράτος παραμένει μια απειλή, παρότι ο Τραμπ επιμένει ότι το εξολόθρευσε.

Τραμπ: Έχουμε πολλούς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους φυλακισμένους στη Συρία. Πολλοί είναι από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, τη Βρετανία. Κυρίως προέρχονται από την Ευρώπη. Θα θέλατε κάποιους ωραίους μαχητές του ISIS; Μπορώ να σας τους δώσω, πάρτε όποιους θέλετε.

Μακρόν: Ας είμαστε σοβαροί. Ο μεγάλος αριθμός μαχητών που έχετε είναι τζιχαντιστές που προέρχονται από τη Συρία, το Ιράκ και την ευρύτερη περιοχή. Είναι αλήθεια ότι έχετε ξένους μαχητές που προέρχονται από την Ευρώπη. Αλλά είναι μια μικρή μειοψηφία του συνολικού προβλήματος που έχουμε στην περιοχή. Το βασικό είναι να ξεφορτωθούμε τον ISIS και τις άλλες τρομοκρατικές διοργανώσεις. Και αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμη, λυπάμαι που το λέω. Υπάρχουν ακόμη στη Συρία και το Ιράκ. Το Νο1 πρόβλημά σας δεν είναι οι ξένοι τζιχαντιστές, είναι το ISIS.

Τραμπ: Για αυτό είναι τόσο μεγάλος πολιτικός. Είναι ίσως η καλύτερη μη απάντηση που έχω ακούσει ποτέ.

Trump to Macron: “Would you like some nice ISIS fighters? I could give them to you. You could take every one you want.” pic.twitter.com/fcZFe55BCi

Not quite on the same page:

Trump, 2018 – "We have won against ISIS."

Macron, 2019 – "[Our] number one priority — because it's not yet finished — is to get rid of ISIS and these terrorist groups. This is our number one priority. And it's not yet done, I'm sorry to say." pic.twitter.com/bcbaPgprPP

— Josh Campbell (@joshscampbell) December 3, 2019