Τραμπ, Μασκ και Κένεντι τρώνε χάμπουργκερ ενώ υπόσχονται να δώσουν ξανά στην Αμερική την υγεία της

Η φωτογραφία τούς πρόδωσε… Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ και Ρόμπερτ Φ. Κένεντι καταβροχθίζουν χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες. «Η ασφάλεια και η υγεία όλων των Αμερικανών είναι πρωταρχικής σημασίας για οποιαδήποτε κυβέρνηση» είχε δηλώσει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μερικές ημέρες αφού υποσχέθηκε να «ξαναδώσει στην Αμερική την υγεία της», ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με αυτόν που προαλείφεται για το αξίωμα του Υπουργείου Υγείας της κυβέρνησής του, τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τον νεότερο, τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ καθώς και τον πρόεδρο της απερχόμενης Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Μάικ Τζόνσον, φωτογραφήθηκαν να καταβροχθίζουν χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες της αλυσίδας McDonald’s.

«Το να ξαναδώσουμε στην Αμερική την υγεία της αρχίζει από το ΑΥΡΙΟ», ήταν η λεζάντα που έβαλε, μάλλον αποπειράται να κάνει χιούμορ, ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, ο μεγαλύτερος γιος του μεγιστάνα, στη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram από το δείπνο αυτό, πάνω. στο αεροσκάφος του πατέρα του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γιος του, ο Έλον Μασκ και ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι πήγαν μαζί στη Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου (16.11.24) για να παρακολουθήσουν βραδιά μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν.

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, πολιτικός κληρονόμος της πασίγνωστης δυναστείας των Δημοκρατικών —η υπόλοιπη οικογένεια τον έχει αποκηρύξει—, συμμετείχε στην εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, υποσχόμενος, μεταξύ άλλων, να επιτεθεί στη βιομηχανία επεξεργασμένων τροφίμων.

«Για υπερβολικά πολύ καιρό, οι Αμερικανοί συνθλίβονται από το σύμπλεγμα της βιομηχανίας τροφίμων και (αυτό) των φαρμακευτικών εταιρειών», τόνισε μεταξύ άλλων ο εκλεγμένος αμερικανός πρόεδρος ανακοινώνοντας την πρόθεσή του να διορίσει τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι, την περασμένη Πέμπτη.

Οπαδός διάφορων θεωριών συνωμοσίας και αντιεμβολιαστής, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νέος, δικηγόρος ειδικευμένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα, 70 ετών, καταγγέλλει εδώ και χρόνια όπως συνεχίζει να πλήττει την παχυσαρκία των ΗΠΑ που πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μείωση των υψηλών επιπέδων ζάχαρης, λίπους και επεξεργασμένων συστατικών στις εθνικές δίαιτα.

After our long day of work & planning at Mar-a-Lago yesterday, the trip to @ufc 309 was a fun break. Great days are ahead! pic.twitter.com/YQ9TTmaXQn

Την περασμένη εβδομάδα, έκανε εξαιρετικά δηλωτικά σχόλια για τη δίαιτα του αυριανού πολιτικού του προϊσταμένου του, του κ. Τραμπ. «Αυτά που τρώει είναι αληθινά άσχημα», δήλωσε σε podcast του Τζο Πόλις, καταφερόμενος ειδικά εναντίον του μενού που προσφέρεται στο αεροσκάφος του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

PRESIDENTIAL POSSE: Trump and his closest allies are pictured enjoying meals from the fast food giant, just a month after he served fries at a McDonald’s franchise on the campaign trail, a move that sparked outrage among liberals. The president-elect’s team promises that their… pic.twitter.com/iFCB2va5zB