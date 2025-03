Τραμπ μετά την επικοινωνία με τον Ζελένσκι: «Είμαστε στον σωστό δρόμο»

Ολοκληρώθηκε η τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή» την συνομιλία που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία είχε διάρκεια περίπου μια ώρα.

«Μεγάλο μέρος της συζήτησης βασίστηκε στην επικοινωνία που είχα χθες με τον Πρόεδρο Πούτιν για να ευθυγραμμιστούν τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία όσον αφορά τα αιτήματα και τις ανάγκες τους» είπε αρχικά ο Τραμπ.

Έπειτα πρόσθεσε: «Είμαστε σε μεγάλο βαθμό σε καλό δρόμο και θα ζητήσω από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Μάικ Γουόλτς, να δώσει μια ακριβή περιγραφή των σημείων που συζητήθηκαν».

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που Τραμπ και Ζελένσκι μίλησαν μετά την επεισοδιακή αντιπαράθεσή τους στον Λευκό Οίκο στις 28 Φεβρουαρίου 2025, που παραλίγο να προκαλέσει ολική ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών.

