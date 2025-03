Ο Πούτιν σταματάει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας για 30 μέρες μετά την επικοινωνία με Τραμπ

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας για 30 ημέρες.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την επίτευξη μιας εκεχειρίας στην Μαύρη Θάλασσα.

Από την ρωσική πλευρά τονίστηκε ότι η βασική προϋπόθεση για την αποτροπή της κλιμάκωσης της σύγκρουσης και την προσπάθεια επίλυσής της με πολιτικά και διπλωματικά μέσα θα πρέπει να είναι η πλήρης παύση της ξένης στρατιωτικής βοήθειας.

Επίσης, η Μόσχα υπογράμμισε ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών πληροφοριών στο Κίεβο.

Ο Λευκός Οίκος, με ανακοίνωσή του για την τηλεφωνική συνομιλία των δύο προέδρων, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές.

Readout of President Donald J. Trump’s Call with President Vladimir Putin:



Today, President Trump and President Putin spoke about the need for peace and a ceasefire in the Ukraine war. Both leaders agreed this conflict needs to end with a lasting peace. They also stressed the…