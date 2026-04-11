Τραμπ: Νέα οργισμένη δήλωση για το Ιράν – «Ο μόνος λόγος που οι Ιρανοί είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν»

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε μάλιστα πως το Ιράν «δεν έχει κανένα χαρτί στα χέρια» για να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις εκτός από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να εκβιάσει τον υπόλοιπο κόσμο.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν μπλόκαρε την ελεύθερη διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ – στρατηγικό σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, από την έναρξη του πολέμου.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί στα χέρια τους, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του υπόλοιπου κόσμου χρησιμοποιώντας τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι Ιρανοί είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα, είναι για να διαπραγματευτούν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.