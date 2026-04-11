Κόσμος

Τραμπ: Νέα οργισμένη δήλωση για το Ιράν – «Ο μόνος λόγος που οι Ιρανοί είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν»

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί στα χέρια τους» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος
REUTERS/Evan Vucci

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσουν οι κρίσιμες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε μάλιστα πως το Ιράν «δεν έχει κανένα χαρτί στα χέρια» για να προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις εκτός από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία τα χρησιμοποιεί για να εκβιάσει τον υπόλοιπο κόσμο.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν μπλόκαρε την ελεύθερη διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ – στρατηγικό σημείο διέλευσης για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, από την έναρξη του πολέμου.

«Οι Ιρανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν κανένα χαρτί στα χέρια τους, εκτός από τον βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του υπόλοιπου κόσμου χρησιμοποιώντας τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Ο μόνος λόγος για τον οποίο οι Ιρανοί είναι ακόμα ζωντανοί σήμερα, είναι για να διαπραγματευτούν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
91
53
49
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή: Οι απειλές Τραμπ και οι όροι του Ιράν λίγο πριν τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ
Σε μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Πακιστάν - Συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου την Τρίτη στην Ουάσινγκτον
Πακιστάν
Newsit logo
Newsit logo