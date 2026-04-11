Όλα τα βλέμματα στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για το τέλος του πολέμου – Live όλες οι εξελίξεις

Στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, είναι σήμερα Μεγάλο Σάββατο (11.4.26) στραμμένα όλα τα βλέμματα για τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Της αμερικανικής αντιπροσωπείας ηγείται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ενώ της ιρανικής ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και μετέχει και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των συνομιλιών. «Θα ανοίξουμε τον Κόλπο -ή το στενό, όπως το λένε- με αυτούς ή χωρίς αυτούς», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στους Ιρανούς. Δείτε live όλες τις εξελίξεις.
Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε χθες Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ρημάζει τη χώρα από τις αρχές του Μαρτίου, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.
Ο Τζέι Ντι Βανς, που αναχώρησε χθες Μεγάλη Παρασκευή από την Ουάσινγκτον, αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα το πρωί στο Ισλαμαμπάντ, που έχει μετατραπεί σχεδόν σε πόλη-φάντασμα λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας, για να ηγηθεί της αμερικανικής αποστολής, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ.
Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή την άφιξη στο Ισλαμαμπάντ της ιρανικής αντιπροσωπείας υπό τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Γαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών Αραγτσί για συνομιλίες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
Το Πακιστάν δήλωσε ότι ελπίζει οι πλευρές να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις διαβουλεύσεις και επανέλαβε την επιθυμία του να «συνεχίσει να διευκολύνει τις πλευρές προς την επίτευξη διαρκούς και βιώσιμης επίλυσης της σύγκρουσης».
