Όλα τα βλέμματα στο Ισλαμαμπάντ για τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για το τέλος του πολέμου – Live όλες οι εξελίξεις

Ο Λίβανος ανακοινώνει ότι θα γίνουν συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον την Τρίτη

Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε χθες Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ ότι την Τρίτη προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπειών του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, για να εξεταστεί το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ρημάζει τη χώρα από τις αρχές του Μαρτίου, με την ισραηλινή κυβέρνηση από την άλλη να αποκλείει εξ ορισμού συνομιλίες με το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.