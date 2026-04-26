Τραμπ: Ο δράστης είχε γράψει αντιχριστιανικό μανιφέστο, είναι άρρωστος άνθρωπος

Άτομο «πολύ διαταραγμένο» χαρακτήρισε τον Κόουλ Άλεν, τον δράστη των πυροβολισμών στο δείπνο του Λευκού Οίκου τα ξημερώματα της Κυριακής (26/04/2026), ο Αμερικανός Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά στην εκπομπή The ⁠Sunday Briefing του δικτύου Fox News, αναφέρθηκε στον δράστη ο οποίος επιτέθηκε στο σημείο όπου λάμβανε χώρα το Δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Εκεί ακινητοποιήθηκε από άνδρες της επιβολής της τάξης και δεν πλησίασε κοντά για να μπει στην αίθουσα.

Ο δράστης είναι ένας άρρωστος άνθρωπος, είχε πολύ μίσος για αρκετό καιρό. Είχε γράψει ένα “πολύ αντιχριστιανικό” μανιφέστο.

“Όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς”, δήλωσε.

Η οικογένειά του γνώριζε ότι αυτός έχει πρόβλημα, δήλωσε επίσης ο πρόεδρος Τραμπ κάνοντας λόγο για ένα άτομο “προφανώς πολύ διαταραγμένο”.

«Όταν διαβάσεις το μανιφέστο του, είναι φανερό ότι μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι σίγουρο. Μισεί τους Χριστιανούς και νομίζω ότι η αδελφή του, ή ο αδελφός του, στην πραγματικότητα παραπονιόταν γι’ αυτό. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να παραπονεθούν στις αρχές. Ήταν, λοιπόν, ένας πολύ διαταραγμένος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για την Μελάνια πως «είναι μια χαρά. Εγώ είμαι καλά. Ήταν μια πολύ θλιβερή βραδιά από πολλές απόψεις. Ήταν όμως και μια βραδιά που ένωσε πολλούς ανθρώπους».

«Ήταν εκκεντρικός, αλλά κανείς δεν το περίμενε»

Ένα άτομο που γνώριζε τον φερόμενο ως δράστη των πυροβολισμών στην Ουάσινγκτον τον περιέγραψε ως «έναν αρκετά φυσιολογικό άνθρωπο».

Ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, δάσκαλος και προγραμματιστής υπολογιστών από το Τόρανς της Καλιφόρνια, συνελήφθη μετά το περιστατικό.

Ερωτηθείς σχετικά, ο 17χρονος μαθητής Τζέισον Μόουζες δήλωσε: «Ήταν ένας αρκετά φυσιολογικός τύπος. Ήταν πολύ, πολύ έξυπνος.

Ήταν λίγο εκκεντρικός, αλλά τίποτα που να σε κάνει να πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».

Πρόσθεσε ότι έμοιαζε με «έναν απολύτως συνηθισμένο άνθρωπο» και ότι «δεν θα περίμενες ποτέ κάτι τέτοιο από αυτόν».