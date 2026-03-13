Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθάει λίγο το Ιράν

«Και πιθανώς πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία», πρόσθεσε
Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, σε συνέντευξή του στο Fox News , ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να βοηθάει το Ιράν «λίγο». Όπως είπε: «Νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθάει λίγο». «Και πιθανώς πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η δήλωσή του έρχεται μετά από δημοσιεύματα, που επικαλούνται αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οποία, η Ρωσία του Πούτιν φέρεται να έχει δώσει στο Ιράν πληροφορίες που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να χτυπήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην περιοχή.

Στην ίδια συνέντευξη ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν» την επόμενη εβδομάδα και για μια ακόμη φορά ανέφερε πως, αν χρειαστεί, το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo