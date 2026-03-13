Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθάει λίγο το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε, σε συνέντευξή του στο Fox News , ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να βοηθάει το Ιράν «λίγο». Όπως είπε: «Νομίζω ότι μπορεί να τους βοηθάει λίγο». «Και πιθανώς πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η δήλωσή του έρχεται μετά από δημοσιεύματα, που επικαλούνται αναφορές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οποία, η Ρωσία του Πούτιν φέρεται να έχει δώσει στο Ιράν πληροφορίες που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να χτυπήσει αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη στην περιοχή.

Στην ίδια συνέντευξη ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να «χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν» την επόμενη εβδομάδα και για μια ακόμη φορά ανέφερε πως, αν χρειαστεί, το αμερικανικό ναυτικό θα συνοδεύει τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.