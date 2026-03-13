Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν: «Θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα»

Ανακοίνωσε πως αμερικανικές δυνάμεις θα ξεκινήσουν να συνοδεύουν πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Kevin Lamarque

Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για σκληρό χτύπημα κατά του Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, σήμερα (13.03.2026), ο πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε πληροφορίες από την στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury με σκοπό να τρομοκρατήσει τις ιρανικές δυνάμεις που πλήττουν στόχους σε Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», είπε στην συνέντευξή του τη στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ισραηλινοί – αμερικανικοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Σχετικά με το θρίλερ που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν πλοία στην περιοχή.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν βομβαρδίζει σχεδόν όποιο πλοίο περνά από το σημείο, σε μία προσπάθεια να αυξήσει την πίεση σε κάθε χώρα του πλανήτη, για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά», εκτίμησε σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ η οποία έχει φέρει αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
97
96
88
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Πεζεσκιάν βγήκε στους δρόμους της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης – Δείτε βίντεο
Χρήστες γέμισαν τα social media με αποθεωτικά σχόλια, λέγοντας πως αυτός είναι ο αληθινός ηγέτης του Ιράν και όχι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ που παραμένει σε μυστική τοποθεσία υπό τον φόβο ισραηλινής - αμερικανικής επίθεσης
Ο Μαζούντ Πεζεσκιάν
Ο Αρνό Φριόν είναι ο Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε από drone στο Ιράκ - Δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Πρόκειται για τον πρώτο Ευρωπαίο που χάνει τη ζωή του στη Μέση Ανατολή - Είναι ένας από τους 6 Γάλλους που χτυπήθηκαν σε επιδρομή drones στην περιοχή της Αρμπίλ
Μέση Ανατολή: Ο Αρνό Φριόν είναι ο Γάλλος στρατιώτης που σκοτώθηκε από drone – Δόθηκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία του
Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν: Λιβανέζος ο δράστης – Ο αδελφός κι άλλοι συγγενείς του είχαν σκοτωθεί σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Ο 41χρονος έριξε το αυτοκίνητό του γεμάτο με εκρηκτικά στη συναγωγή Temple Israel - Το FBI ανέφερε πως διεξάγει έρευνα για «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας»
Επίθεση σε συναγωγή στο Μίσιγκαν
Newsit logo
Newsit logo