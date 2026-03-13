Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν: «Θα σας χτυπήσουμε πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα»

Νέες απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ για σκληρό χτύπημα κατά του Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, σήμερα (13.03.2026), ο πρόεδρος των ΗΠΑ μοιράστηκε πληροφορίες από την στρατιωτική επιχείρηση Epic Fury με σκοπό να τρομοκρατήσει τις ιρανικές δυνάμεις που πλήττουν στόχους σε Ισραήλ και στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά την επόμενη εβδομάδα», είπε στην συνέντευξή του τη στιγμή που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι ισραηλινοί – αμερικανικοί βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. Τουλάχιστον μία γυναίκα έχασε τη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με το θρίλερ που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε πως οι ΗΠΑ θα συνοδεύσουν πλοία στην περιοχή.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν βομβαρδίζει σχεδόν όποιο πλοίο περνά από το σημείο, σε μία προσπάθεια να αυξήσει την πίεση σε κάθε χώρα του πλανήτη, για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ελπίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά», εκτίμησε σχετικά με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ η οποία έχει φέρει αναταραχές στην παγκόσμια οικονομία.