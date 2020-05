Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη φωτιά και έκανε γνωστό πως οι ΗΠΑ θα κηρύξουν το κίνημα ANTIFA, τρομοκρατική οργάνωση

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κηρύξουν το ANTIFA τρομοκρατική οργάνωση», ανακοίνωσε με tweet ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιρρίπτει στο κίνημα αυτό και άλλους «ριζοσπάστες εξτρεμιστές» τις ταραχές που ξεσπούν κατά την διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων για την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από λευκούς αστυνομικούς.

Ο Τραμπ συνεχάρη τις δυνάμεις ασφαλείας που κατάφεραν να ελέγξουν χθες το βράδυ την κατάσταση στην Μινεάπολις.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization.