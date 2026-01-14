Τραμπ: «Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Γροιλανδία – Το NATO να βοηθήσει ώστε να την πάρουμε αλλιώς θα το κάνουν Ρωσία ή Κίνα»

Ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της κατάληψης της Γροιλανδίας έστειλε σήμερα (14.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στη Δανία εν μέσω διμερών διαβουλεύσεων με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ, αφού εξυπηρετεί την εθνική ασφάλεια και είναι σημαντική για τον Χρυσό Θόλο που θέλει να φτιάξει ο ίδιος, ενώ προειδοποίησε ότι διαφορετικά η Κίνα ή η Ρωσία θα προσπαθήσουν να την καταλάβουν.

WASHINGTON (@AP) — Trump says anything less than having Greenland in the United States’ hands is ‘unacceptable’. pic.twitter.com/IuRgM5Ib0n — Konstantin Toropin (@KToropin) January 14, 2026

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για την εθνικής τους ασφάλεια. Είναι ζωτικής σημασίας για τον Χρυσό Θόλο (εννοεί την αμερικανική πολυεπίπεδη αντιπυραυλική – αντιαεροπορική ασπίδα) που χτίζουμε. Το ΝΑΤΟ πρέπει να μας βοηθήσει και να δείχνει τον δρόμο ώστε να την αποκτήσουμε διότι ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΡΩΣΙΑ Ή Η ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

Από στρατιωτική άποψη, χωρίς την τεράστια δύναμη των ΗΠΑ, την οποία έχτισα κατά το πρώτο μου θητεία και τώρα φέρνω σε ένα νέο, ακόμη υψηλότερο επίπεδο, το ΝΑΤΟ δεν θα ήταν μια αποτελεσματική δύναμη ή αποτρεπτικός παράγοντας ούτε καν κοντά [σε αυτο που είναι τώρα]

Το ξέρουν αυτό και το ξέρω και εγώ. Το ΝΑΤΟ γίνεται πολύ πιο ισχυρό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των ΗΠΑ και οτιδήποτε λιγότερο από αυτό είναι απαράδεκτο».

Κομισιόν: «Η Γροιλανδία να βασίζεται σε μας»

Από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως οι κάτοικοι της Γροιλανδίας «μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν –με έργα και όχι μόνο με λόγια– ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Και πρόσθεσε: «Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της».

Στην αντεπίθεση ο Γροιλανδός πρωθυπουργός

Ο γροιλανδός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσει η Γροιλανδία για ανεξαρτησία και να διακινδυνεύσει το δικαίωμά της στην αυτοδιάθεση, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυριζόταν και πάλι, με σημερινό μήνυμά του στο Truth Social, ότι οι ΗΠΑ έχουν «ζωτική» ανάγκη το νησί αυτό της Αρκτικής για την ασφάλειά τους.

Σε συνέντευξή του στο γροιλανδικό Τύπο που δημοσιοποιήθηκε επίσης λίγες ώρες πριν τη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τους επικεφαλής της δανικής και της γροιλανδικής διπλωματίας στο Λευκό Οίκο, ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν υπογράμμισε:

«Δεν έχει έρθει η στιγμή για να μιλήσουμε για ανεξαρτησία. Δεν είναι η στιγμή για να παίξουμε με το δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση, όταν μια άλλη χώρα λέει ότι θα μας προσαρτήσει Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θέλουμε τίποτα για το μέλλον. Τώρα όμως αποτελούμε μέρος της κοινότητας του βασιλείου και συμπαρατασσόμαστε μαζί του. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό σ’ αυτή τη σοβαρή κατάσταση».

Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης εξέφρασε την ελπίδα ότι, με τη σημερινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον, «θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα διάλογο πιο ομαλό και με μεγαλύτερο σεβασμό».

Ο ίδιος δήλωσε πως, αν θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Γροιλανδία θα επέλεγε τη Δανία.

«Αυτό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτόν», του απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να πάρει δια της βίας τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής, μέλους του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να πιστεύουμε ότι οι αρχές της παγκόσμιας τάξης δεν θα καταπατηθούν», δήλωσε ο Γροιλανδός ηγέτης. «Αν φθάσουμε να παίζουμε με τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο στη Γροιλανδία, αλλά σ’ ολόκληρο τον κόσμο».

Αντιμέτωπος με τις αμερικανικές επικρίσεις, ο δανός υπουργός Άμυνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι «ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία» της Δανίας στη Γροιλανδία και διεξάγει «συνεχή διάλογο» με το ΝΑΤΟ για να αυξηθεί η παρουσία της συμμαχίας στην Αρκτική.