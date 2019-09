Τραμπ: «Προεδρική παρενόχληση»! Άγριο ξέσπασμα μετά το «χτύπημα» της Πελόζι! video

Όπως σας ενημέρωσε άμεσα το newsit.gr, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι η Βουλή ξεκινά μια επίσημη έρευνα σε βάρος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το ερώτημα της παραπομπής, δηλώνοντας ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου.

Η Βουλή, όπου την πλειοψηφία κατέχουν οι Δημοκρατικοί, θα εξετάσει αν ο Τραμπ επιδίωξε τη βοήθεια της Ουκρανίας για να δυσφημίσει τον Τζο Μπάιντεν, πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Συνεπώς, σήμερα, ανακοινώνω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων προχωρά προς μια επίσημη έρευνα παραπομπής», δήλωσε η πρόεδρος της Βουλής, Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι.

«Ο προέδρος πρέπει να λογοδοτήσει. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», πρόσθεσε.

Όλα αυτά «ακούγονταν» τις τελευταίες ώρες, όμως από τους «ψιθύρους» μέχρι να φτάσουμε στο να γίνει όντως έρευνα με σκοπό την καθαίρεση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, υπάρχει μια… διαφορά.

«Μια τόσο σημαντική μέρα στα Ηνωμένα Έθνη, τόση πολλή δουλειά και τόση επιτυχία, και οι Δημοκρατικοί εσκεμμένα έπρεπε να το καταστρέψουν και να το υποβαθμίσουν με περισσότερα έκτακτα δελτία από κυνήγι μαγισσών για τα σκουπίδια. Τόσο κρίμα για την χώρα μας«, αναφέρει στην πρώτη του αντίδραση μέσω Twitter ο Τραμπ.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019