Τραμπ: «Η Ρωσία τα κατάφερε! Έσπειρε τη διχόνοια και το χάος στις ΗΠΑ»

«Έχουν πεθάνει στα γέλια στη Μόσχα. Ξύπνα, Αμερική!» συνέχισε ο πρόεδρος νωρίς το πρωί της Κυριακής, σε άλλη μια ομοβροντία μηνυμάτων στο Twitter.

«Αν ο ΣΚΟΠΟΣ της Ρωσίας ήταν να σπείρει τη διχόνοια, την αταξία και το χάος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε, με όλες αυτές τις ακροάσεις στις Επιτροπές, τις έρευνες και το μίσος μεταξύ των κομμάτων, τα κατάφερε πέρα από τα πιο τρελά της όνειρα», ανέφερε σε ένα από αυτά τα μηνύματα.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!

