Τραμπ: Σάλος στα social media – Σκηνοθετημένη η βάρδια του Ντόναλντ Τραμπ στα McDonald’s

Μέχρι και πατάτες στα McDonald’s τηγάνισε ο Ντόναλντ Τραμπ για να κερδίσει τους πολίτες ενόψει των προεδρικών εκλογών των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου 2024.

Με ποδιά και κόκκινη γραβάτα ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τηγάνισε πατάτες και στη συνέχεια σέρβιρε πελάτες των McDonald’s με τις παραγγελίες τους μπροστά στις κάμερες και τους φωτογράφους.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου ένας από τους υπαλλήλους του έδειξε μάλιστα πώς να τηγανίσει τις πατάτες με το σχετικό βίντεο να ανεβαίνει στο διαδίκτυο.

Ο Τραμπ με αυτό τον τρόπο θέλησε να απαντήσει στην αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις, η οποία είπε ότι είχε εργαστεί σε φαστ φουντ τη δεκαετία του ’80.

Κάποια στιγμή, σε ένα από τα βίντεο, ο Τραμπ ακούγεται να λέει: «Ήδη έχω εργαστεί (σε φαστ φουντ) 15 λεπτά περισσότερο από την Κάμαλα».

#BREAKING #Trump followed through on his promise to his supporters by heading to #McDonald‘s to work on making some French fries.#America #DonaldTrump #Kamala #Election2024 #McDonaldTrump pic.twitter.com/0QOmXImdNE