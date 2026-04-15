Τραμπ: «Θεωρώ ότι θα τα πάει καλά ο Μαγιάρ, ο Όρμπαν είναι καλός άνθρωπος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, εκφράζοντας θετική άποψη για τον νέο πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε στηρίξει ανοιχτά τον Βίκτορ Όρμπαν.

Μιλώντας σε συνέντευξη, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Πέτερ Μαγιάρ λέγοντας: «Θεωρώ πως ο νέος (πρωθυπουργός της Ουγγαρίας) θα κάνει καλή δουλειά, είναι καλός άνθρωπος», σε δηλώσεις του στον δημοσιογράφο Τζόναθαν Καρλ του ABC News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, ένας φιλοευρωπαίος συντηρητικός, έκανε την εμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή στις αρχές του 2024 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναδειχθεί σε βασικό πολιτικό παίκτη.

Τη Δευτέρα 13.04.2026, υποσχέθηκε να κάνει τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσει πως έρχεται «μια νέα εποχή στην Ουγγαρία» μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματός του, TISZA (Tisztelet és Szabadság), απέναντι στο κυβερνών κόμμα Fidesz του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος βρισκόταν στην εξουσία για 16 χρόνια.

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε στηρίξει τον Όρμπαν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς να ταξιδεύει στη Βουδαπέστη κατά την προεκλογική περίοδο. Μετά το αποτέλεσμα, ο Βανς δήλωσε λυπημένος για την ήττα του Όρμπαν, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν «πολύ καλά» με τον νέο πρωθυπουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ABC, απέφυγε να απαντήσει αν μια δική του επίσκεψη θα μπορούσε να αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών, σημειώνοντας πως «Ήταν πολύ πίσω» στις δημοσκοπήσεις και προσθέτοντας: «Δεν αναδείχθηκα αυτήν τη φορά. Ο Βίκτορ είναι καλός άνθρωπος, πάντως».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι ο Μαγιάρ προέρχεται από τον πολιτικό χώρο του Όρμπαν και συμμερίζεται ορισμένες απόψεις του, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, καταλήγοντας: «Θεωρώ ότι θα τα πάει καλά».