Πέτερ Μαγιάρ: Ηχογράφησε κρυφά την ίδια του τη γυναίκα, ανέτρεψε τον Βίκτορ Όρμπαν κι έγινε πρωθυπουργός στην Ουγγαρία

Η άνοδος του Πέτερ Μαγιάρ δεν θυμίζει μια συνηθισμένη πολιτική διαδρομή. Θυμίζει περισσότερο ένα παιχνίδι εξουσίας χωρίς όρια, όπου ακόμη και η προσωπική ζωή γίνεται εργαλείο. Γιατί ο άνθρωπος που σήμερα πανηγυρίζει τη νίκη του και ανέτρεψε τον Βίκτορ Όρμπαν δεν δίστασε να ηχογραφήσει – εν αγνοία της – την ίδια του τη σύζυγο, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα από τα πιο εκρηκτικά πολιτικά σκάνδαλα στην Ουγγαρία.

Ύστερα από 16 χρόνια κυριαρχίας, ο Όρμπαν ηττήθηκε την Κυριακή (12.04.2026) στις εκλογές στη Ουγγαρία με τον Πέτερ Μαγιάρ να αναδεικνύεται σε απόλυτο κυρίαρχο του πολιτικού παιχνιδιού. Το κόμμα του, Tisza, κατέκτησε πλειοψηφία δύο τρίτων στο ουγγρικό κοινοβούλιο, εξασφαλίζοντας περίπου 138 από τις 199 έδρες, έναντι μόλις 55 του Fidesz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια νίκη που δεν αλλάζει απλώς τους συσχετισμούς εξουσίας – αλλά ανοίγει τον δρόμο για πλήρη ανατροπή του πολιτικού οικοδομήματος που έχτισε ο Όρμπαν επί χρόνια.

Την ίδια ώρα, από τις Βρυξέλλες τα μηνύματα ήταν σαφή. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν μίλησε για μια επιλογή «επιστροφής στην Ευρώπη», σηματοδοτώντας την προσδοκία για μια νέα πορεία της χώρας.

Η ηχογράφηση που έγινε mega σκάνδαλο

Μέχρι πρόσφατα, ο Μαγιάρ δεν ήταν παρά ένας άνθρωπος του συστήματος. Δικηγόρος, με πολιτικές ρίζες στο κόμμα του Όρμπαν, μεγάλωσε θαυμάζοντάς τον – σε σημείο που, όπως ο ίδιος έχει πει, είχε φωτογραφία του στο παιδικό του δωμάτιο. Όμως η σχέση αυτή δεν κατέληξε σε πολιτική συνέχεια. Κατέληξε σε ρήξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2023, ο Μαγιάρ βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο – όχι με έναν λόγο ή μια πολιτική πρόταση, αλλά με μια κίνηση που σόκαρε.

Τότε, εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση Όρμπαν για διαφθορά, έλλειψη διαφάνειας και συγκέντρωση εξουσίας, ηχογραφώντας μυστικά την τότε σύζυγό του και υπουργό Δικαιοσύνης Τζούντιτ Βάργκα. Η Τζούντιτ Βάργκα, παραιτήθηκε από υπουργός Δικαιοσύνης λόγω του σκανδάλου με τη χορήγηση χάρης σε καταδικασμένο για σεξουαλική κακοποίηση. Η ηχογράφηση του 2023 – που έγινε εν αγνοία της Βάργκα – την κατέγραψε να περιγράφει φερόμενη κυβερνητική παρέμβαση.

Η αποκάλυψη λειτούργησε σαν πυροδότης. Το σκάνδαλο που ακολούθησε οδήγησε την Βάργκα σε παραίτηση και ταρακούνησε το πολιτικό σύστημα.

Αλλά ταυτόχρονα, αποκάλυψε και κάτι άλλο: την αποφασιστικότητα – ή, για κάποιους, την αδίστακτη φύση – του ίδιου του Μαγιάρ.

Η πρώην σύζυγός του τον κατηγόρησε για ενδοοικογενειακή βία και εκβιασμό, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε πως καταγραφόταν. Εκείνος αρνήθηκε τα πάντα, κάνοντας λόγο για πολιτική στοχοποίηση.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι επρόκειτο για πολιτική προσπάθεια απαξίωσής του αφότου στράφηκε εναντίον του Fidesz. Το θέμα αυτό παραμένει μέρος της δημόσιας εικόνας του και εξηγεί γιατί, παρά τη ραγδαία άνοδο, παραμένει και διχαστική φιγούρα.

Από άγνωστος σε κυρίαρχος

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο Μαγιάρ μετατράπηκε από δημόσιο λειτουργό σε κεντρικό πολιτικό παίκτη. Ίδρυσε το κόμμα Tisza, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, φτάνοντας το 30% στις ευρωεκλογές του 2024.

Παρά το φιλοευρωπαϊκό προφίλ του, αποφεύγει προσεκτικά θέσεις που θα μπορούσαν να του κοστίσουν στο εσωτερικό της χώρας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Όρμπαν τον χαρακτηρίζει «μαριονέτα των Βρυξελλών» – ένας χαρακτηρισμός που ο ίδιος απορρίπτει, αλλά που συνεχίζει να τον ακολουθεί.

Την ίδια στιγμή, η στάση του σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η στήριξη προς την Ουκρανία ή η στάση απέναντι στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, δείχνει έναν πολιτικό που ισορροπεί διαρκώς ανάμεσα σε δύο κόσμους.

Η εκλογή του έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την Ευρώπη, καθώς είχε δεσμευτεί για αποκατάσταση του κράτους δικαίου, ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και επαναπροσέγγιση με την ΕΕ.

Όμως η πραγματική πρόκληση ξεκινά τώρα. Γιατί πίσω από τη θεαματική άνοδο, παραμένει ένα βασικό ερώτημα: Αν ο Πέτερ Μαγιάρ ο άνθρωπος που θα αλλάξει την Ουγγαρία – ή απλώς ένας ακόμη αδίστακτος παίκτης που έμαθε να κερδίζει με κάθε κόστος.