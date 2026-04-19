Τραμπ: Το Ισραήλ είναι σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ, πολεμά σκληρά και ξέρει πώς να νικά

Το Ισραήλ εκθειάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο μοναδικό σχόλιο που έκανε τις τελευταίες ώρες μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social.

Το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι είναι ένας «Σπουδαίος σύμμαχος» των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , εκφράζοντας έντονο θαυμασμό και επαίνους για τη χώρα.

«Είτε αρέσει στους ανθρώπους το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», σημείωσε.

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο σε στιγμές σύγκρουσης και έντασης, το Ισραήλ μάχεται σκληρά και ξέρει πώς να ΝΙΚΑ!» πρόσθεσε.

Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι προκάλεσε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, αν και ήρθε λίγο μετά τις κατηγορίες της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Μιλώντας σε εκδήλωση το Σάββατο η Κάμαλα Χάρις, είπε στο ακροατήριο: «Μπήκε σε πόλεμο, παρασύρθηκε σε αυτόν από τον Μπίμπι Νετανιάχου, ας είμαστε σαφείς σε αυτό –μπήκε σε πόλεμο που ο αμερικανικός λαός δεν θέλει, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».