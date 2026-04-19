Τραμπ: Το Ισραήλ είναι σπουδαίος σύμμαχος των ΗΠΑ, πολεμά σκληρά και ξέρει πώς να νικά

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι» τονίζει μεταξύ των άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Jessica Koscielniak

Το Ισραήλ εκθειάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο μοναδικό σχόλιο που έκανε τις τελευταίες ώρες μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social.

Το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι είναι ένας «Σπουδαίος σύμμαχος» των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ , εκφράζοντας έντονο θαυμασμό και επαίνους για τη χώρα.

«Είτε αρέσει στους ανθρώπους το Ισραήλ είτε όχι, έχει αποδειχθεί ένας σπουδαίος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», σημείωσε.

«Είναι θαρραλέοι, τολμηροί, πιστοί και έξυπνοι και, σε αντίθεση με άλλους που έδειξαν το πραγματικό τους πρόσωπο σε στιγμές σύγκρουσης και έντασης, το Ισραήλ μάχεται σκληρά και ξέρει πώς να ΝΙΚΑ!» πρόσθεσε.

truth

Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι προκάλεσε τη συγκεκριμένη ανάρτηση, αν και ήρθε λίγο μετά τις κατηγορίες της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

Μιλώντας σε εκδήλωση το Σάββατο η Κάμαλα Χάρις, είπε στο ακροατήριο: «Μπήκε σε πόλεμο, παρασύρθηκε σε αυτόν από τον Μπίμπι Νετανιάχου, ας είμαστε σαφείς σε αυτό –μπήκε σε πόλεμο που ο αμερικανικός λαός δεν θέλει, θέτοντας σε κίνδυνο τα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων».

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ιράν: Το «σκωτσέζικο ντους» για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και οι νέες απειλές στις ΗΠΑ – Επιμένει στον ναυτικό αποκλεισμό ο Τραμπ
Την ώρα που η Τεχεράνη παίρνει πίσω το άνοιγμα της σημαντικής θαλάσσιας οδού, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί έκτακτη σύσκεψη για τις νέες απειλές των Φρουρών τις Επανάστασης που κάνουν λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας
Cargo vessels congestion blocking maritime traffic in the Strait of Hormuz, tankers and container cargo ships clustered in aerial 3D illustration render. Strategic maritime chokepoint linking the Persian Gulf and Gulf of Oman. Global trade dependency, export logistics, freight transport, supply chain vulnerability, geopolitical tension 3D
Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ
«Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το πλοίο που παραβιάζει την απαγόρευση θα γίνει στόχος», λέει το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης
FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File Photo
Δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση της Ινδίας
Ο πρέσβης του Ιράν στο Νέο Δελχί κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΥΠΕΞ της Ινδίας μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της για το περιστατικό
Τάνκερ και πλοία στα Στενά του Ορμούζ
