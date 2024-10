Τραμπ: Το να είσαι πρόεδρος είναι «πολύ επικίνδυνη δουλειά» – Το 3ωρο podcast στον Joe Rogan και η «ματσό» ρητορική

Το να είσαι πρόεδρος, είναι μια «πολύ επικίνδυνη δουλειά», είπε ο πρώην πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ σε podcast, καθυστερώντας για πολλές ώρες την έναρξη προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μίσιγκαν.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στα… βαρέα και ανθυγιεινά μιλώντας για τις δύο απόπειρες δολοφονίας του από επίδοξους δολοφόνους, σε μια πολυαναμενόμενη συνέντευξη που κυκλοφόρησε το βράδυ της Παρασκευής (25.10.2024).

Πίσω από το μικρόφωνο του συνεντευξιαστή, βρέθηκε ο Joe Rogan, μια ιδιαίτερη προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης ιδιαίτερη δημοφιλή μεταξύ των ανδρών.

Με το podcast αυτό, ο Τραμπ συνέχισε την επιθετική του εκστρατεία με στόχο να κερδίσει την ψήφο των ανδρών, κυρίως των πιο νέων και αυτών που ανήκουν στη λαϊκή τάξη, τους οποίους προσελκύει ολοένα και περισσότερο η «μάτσο» ρητορική του.

Κατά τη διάρκεια της σχεδόν τρίωρης εμφάνισής του στην εκπομπή «The Joe Rogan Experience » – η οποία είχε πάνω από 350.000 views μέσα σε 30 λεπτά από τη στιγμή που βγήκε στον αέρα – ο Τραμπ αναφέρθηκε επανειλημμένα στον ρόλο της προεδρίας ως μια επικίνδυνη θέση, υπονοώντας ότι ειδήμονες και αξιωματούχοι δεν θέλουν να μιλήσουν για τις απόπειρες εναντίον του.

«Κάνω πράγματα που δεν με κάνουν απαραίτητα τόσο δημοφιλή. Απλώς κάνω αυτό που είναι σωστό», δήλωσε ο 78χρονος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία.

«Καταλαβαίνω τι κάνω. Κάνεις τον εαυτό σου στόχο και είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό όταν το έκανα», πρόσθεσε.

Ερωτηθεία για το αν είναι «απόλυτα δεσμευμένος» να διορίσει τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, στην κυβέρνησή του -τον Αύγουστο, ο Κένεντι απέσυρε την υποψηφιότητά του και υποστήριξε τον Τραμπ-, ο Τραμπ επιβεβαίωσε πως πράγματι θα τον συμπεριλάβεει στο «ρόστερ» αν και εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές θέσεις του Κένεντι σχετικά με την ενέργεια.

«Ω, είμαι απόλυτα προσηλωμένος», απάντησε ο Τραμπ, «Αλλά το μόνο πράγμα που θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός μαζί του είναι το περιβαλλοντικό. Επειδή δεν του αρέσει το πετρέλαιο, εγώ λατρεύω το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο».

Ο Τραμπ είπε ότι θα πει στον Κένεντι «να επικεντρωθεί στην υγεία, να κάνει ό,τι θέλει».

Στο πλαίσιο της συνομιλίας τους, ο Τραμπ επανέλαβε για μία ακόμη φορά τον ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 ήταν «στημένες», αν και απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση του Ρόγκαν για την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων.

Trump and Rogan discuss Aliens and UFOs



Trump: I get that question as much as almost any question. Do you think that we have aliens coming, flying around, or whatever?



Rogan: What do you think?



Trump: There’s no reason not to, I mean, there’s no reason not to think that… pic.twitter.com/efuaWvR6zB