Τριμερής συνάντηση Τραμπ, Μακρόν και Ζελένσκι στο Παρίσι

Οι τρεις ισχυροί άνδρες, Εμανουέλ Μακρόν, Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντιμίρ Ζελένσκι πραγματοποιούν σήμερα (07.12.2024) συνάντηση, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων.

Η τριμερής συνάντηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του εκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι λαμβάνει χώρα στο Παρίσι, στο Ελιζέ, λίγο πριν τα θυρανοίξια της Notre Dame.

Προηγουμένως ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε στο Ελιζέ με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον καλωσόρισε λέγοντάς του ότι «είναι μεγάλη τιμή για το γαλλικό λαό να σας υποδέχεται».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ» υπογραμμίζοντας τις «εξαιρετικές σχέσεις» που διατηρεί με το Γάλλο πρόεδρο.

NOW: President Trump is now meeting with Macron and Zelensky in France



Hopefully Trump will tell Zelensky to go pound sand.pic.twitter.com/bRX58ZOScb