Τρίτη εκτέλεση θανατοποινίτη με άζωτο στην Αλαμπάμα – «Πάσχιζε να αναπνεύσει για ώρα»

Άνδρας στον οποίο είχε επιβληθεί η θανατική ποινή για τον φόνο, πριν από 30 χρόνια, γυναίκας που έκανε οτοστόπ στην Αλαμπάμα, στις νότιες ΗΠΑ, εκτελέστηκε, χθες Πέμπτη (21.11.24) με εισπνοή αζώτου, μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε μόλις για τρίτη φορά παγκοσμίως.

«Η Αλαμπάμα χρησιμοποίησε με επιτυχία την (μέθοδο εκτέλεσης με) υποξία (λόγω εισπνοής) αζώτου για την εκτέλεση του Κάρι Γκρέισον», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης Στιβ Μάρσαλ.

Όπως και στις δύο προηγούμενες εκτελέσεις με εισπνοή αζώτου, τον Φεβρουάριο και τον Σεπτέμβριο – και οι δύο έγιναν στην Αλαμπάμα – ειδικοί του ΟΗΕ προειδοποίησαν εναντίον της χρήσης αυτής της μεθόδου την περασμένη Τετάρτη, επιχειρηματολογώντας πως ενδέχεται να αποτελεί μορφή «βασανιστηρίου» και ότι είναι ξεκάθαρα «απαγορευμένη από το διεθνές δίκαιο».

Σύμφωνα με δημοσιογράφους παρόντες στην εκτέλεση, ο Κάρι Γκρέισον έβρισε τον διευθυντή της φυλακής όταν ο τελευταίος τον ρώτησε αν είχε κάποια τελευταία λόγια να πει. Κατόπιν, όταν άρχισε να ρέει το αέριο στη μάσκα στο πρόσωπό του, κουνούσε το κεφάλι από τη μία πλευρά στην άλλη. Ο 49χρονος πάσχιζε να αναπνεύσει για αρκετά λεπτά προτού πάψει να κινείται, διαπίστωσαν οι ίδιοι.

