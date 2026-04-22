Τρίτο φορτηγό πλοίο δέχθηκε πυρά στα Στενά του Ορμούζ – Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στο Ομάν

Και τρίτο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από πυρά στα Στενά του Ορμούζ τo μεσημέρι της Τετάρτης (22.04.2026), σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές που μετέδωσε το Reuters. Το πλοίο «Euphoria», ελληνόκτητο με σημαία Παναμά.

Σύμφωνα με πηγές ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και τρίτο φορτηγό πλοίων μεταφοράς κοντέινερ υπό λιβεριανή σημαία δέχθηκε πυρά καθώς έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλίων δυτικά του Ιράν διασχίζοντας τα Στενά του Ορμούζ . Το πλοίο διέκοψε τον πλου και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Επίσης, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν τα δύο πλοία μεταξύ αυτών και το ελληνόκτητο.

Το Ιράν έχει επιβάλει περιορισμούς στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά, αρχικά απαντώντας στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και στην συνέχεια απαντώντας στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ επί των ιρανικών λιμανιών.

MSC Francesca and Epaminondas both stopped, with another Greek-owned ship, Euphoria, possibly targeted and now stopped off Iran as well. pic.twitter.com/GvOt7lahgT — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 22, 2026

Η γέφυρα υπό λιβεριανή σημαία ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου EPAMINONDAS υπέστη ζημιές από σφαίρες και ρουκέτες στην θαλάσσια ζώνη βορειοανατολικά του Ομάν. Το πλοίο είχε πληροφορηθεί ότι είχε την άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών Vanguard Tech.

Το UKMTO ανακοίνωσε ότι κανονιοφόρος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε χωρίς ειδοποίηση μέσω του ασυρμάτου και στην συνέχεια άνοιξε πυρ προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην γέφυρα. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά και το πλήρωμα είναι ασφαλές.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών στρατιωτικών δυνάμεων».

Αργότερα το UKMTO μετέδωσε ότι και δεύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δέχθηκε πυρά ενώ έπλεε σε απόσταση οκτώ ναυτικών μιλιών δυτικά του Ιράν. Το υπό παναμαϊκή σημαία φορτηγό πλοίο δεν υπέστη ζημιές και το πλήρωμα είναι αβλαβές.