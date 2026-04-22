Τριχόπτωση: Πειραματικός φυτικός ορός «δείχνει» αποτελέσματα σε πρώιμη μελέτη

Συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλούν τα πρώτα στοιχεία γύρω από την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, έπειτα από πρόσφατη έρευνα που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στην Ταϊπέι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, στο επίκεντρο βρίσκεται μια πειραματική αγωγή με φυτικό ορό για την τριχόπτωση, με αρχικές ενδείξεις που κάνουν λόγο για πιθανή αύξηση της πυκνότητας και του πάχους των μαλλιών μέσα σε περίπου οκτώ εβδομάδες.

Η μελέτη αποδίδεται σε ερευνητική ομάδα υπό τον δρα Τσονγκ Μιν Τσανγκ της Schweitzer Biotech Company και φαίνεται να έχει κινήσει κάποιο διεθνές ενδιαφέρον. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα και δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να συγκριθούν αξιόπιστα με ήδη καθιερωμένες θεραπείες, οι οποίες συνήθως απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να δείξουν αποτελέσματα.

Ο συγκεκριμένος ορός φέρεται να συνδυάζει φυτικές ενώσεις από το φυτό Centella asiatica με συστατικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε προϊόντα περιποίησης του τριχωτού. Η στόχευση, σύμφωνα με την περιγραφή της μελέτης, είναι η ενίσχυση της υγείας του δέρματος της κεφαλής και των θυλάκων των τριχών, χωρίς όμως να υπάρχουν ακόμη επαρκή δεδομένα για την πραγματική του δράση.

Η έρευνα, όπως αναφέρεται στους Times of Israel, πραγματοποιήθηκε σε 60 άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών, τα οποία χωρίστηκαν σε ομάδες – με κάποιους να χρησιμοποιούν τον υπό εξέταση ορό και άλλους ένα προϊόν χωρίς δραστικά συστατικά. Οι συμμετέχοντες εφάρμοζαν καθημερινά μικρή ποσότητα για διάστημα 56 ημερών, ενώ η αξιολόγηση βασίστηκε σε μετρήσεις όπως η πυκνότητα και το πάχος των μαλλιών.

Παρότι γίνεται λόγος για βελτιώσεις στην ομάδα που χρησιμοποίησε τον ορό, τα ευρήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη. Πρόκειται για πρώιμα δεδομένα από σχετικά μικρό δείγμα, και δεν υπάρχουν ακόμη ανεξάρτητες ή μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της συγκεκριμένης προσέγγισης.