Τρολάρει ο Τραμπ! «Δε θα σηκώσω ουρανοξύστες στην Γροιλανδία»!

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε εκ νέου, αυτή τη φορά με χιούμορ, στην φημολογούμενη πρόθεσή του να αγοράσει τη Γροιλανδία από τη Δανία, υποσχόμενος ότι δεν θα κατασκευάσει ουρανοξύστες στο αρκτικό νησί κολοσσιαίων διαστάσεων.

«Υπόσχομαι ότι δεν θα το κάνω αυτό στη Γροιλανδία!», χαριτολόγησε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε ανάρτησή του στο Twitter, πάνω από ένα φωτομοντάζ που βάζει το χρυσόχρωμο ξενοδοχείο του στο Λας Βέγκας να υψώνεται παράταιρα σε βουκολικό τοπίο της περιοχής αυτής της Δανίας, όπου ζουν 56.000 κάτοικοι [1].

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή το ενδιαφέρον του για την αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ. «Η ιδέα προέκυψε και είπα ότι από στρατηγική άποψη, ασφαλώς έχει ενδιαφέρον», είπε σε δημοσιογράφους στο Νιου Τζέρσι ο δισεκατομμυριούχος, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη κτηματομεσιτική συναλλαγή».

Το νησί, που απέκτησε το 1979 καθεστώς «αυτόνομης περιοχής» της Δανίας, είναι πλούσιο σε φυσικούς πόρους.

Η Γροιλανδία «δεν πωλείται», ήταν η αντίδραση της κυβέρνησής της την Παρασκευή, μία ημέρα μετά τα δημοσιεύματα στον Τύπο για το ενδιαφέρον του νεοϋορκέζου επιχειρηματία των ακινήτων.

I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019