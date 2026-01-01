Συμβαίνει τώρα:
Τροχαίο με δυο τραυματίες στην Εθνική Οδό στο ύψος της Βαρυμπόμπης στο ρεύμα προς Λαμία
Τρομακτικό βίντεο με τη στιγμή που 4 άνδρες κρατιούνται απεγνωσμένα από σκάφος λίγα μέτρα από το χείλος φράγματος

Καρέ καρέ η δραματική διάσωση
Τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκαν σε σκάφος στην άκρη φράγματος
Τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκαν σε σκάφος στην άκρη φράγματος

Τον απόλυτο τρόμο έζησαν τέσσερις άνδρες όταν εγκλωβίστηκαν σε σκάφος που ακινητοποιήθηκε στην άκρη φράγματος ύψους περίπου 40 μέτρων, σε περιστατικό που σημειώθηκε στον ποταμό Βαλ στη Νότια Αφρική.

Βίντεο της Dailymail από το σημείο δείχνει τους τέσσερις άνδρες να κρατιούνται απεγνωσμένα από το σκάφος, λίγα μόλις μέτρα πριν από το χείλος του φράγματος στη Νότια Αφρική, ενώ τα ορμητικά νερά περνούν από κάτω τους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το σκάφος παρασύρθηκε προς το φράγμα και παγιδεύτηκε στο σημείο υπερχείλισης, με τους επιβαίνοντες να προσπαθούν να το συγκρατήσουν για να μην παρασυρθούν στο κενό. Οι τέσσερις άνδρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες.

Η επιχείρηση διάσωσης τέθηκε σε εφαρμογή στις 19:15 τοπική ώρα, ωστόσο οι διασώστες αρχικά δεν μπορούσαν να τους προσεγγίσουν λόγω της έντασης της ροής του νερού. Αργότερα, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να μεταβάλουν τη ροή του νερού για να αποτραπεί το ενδεχόμενο το σκάφος να παρασυρθεί πέρα από το χείλος του φράγματος.

Το σκάφος διάσωσης κατάφερε τελικά να απομακρύνει τους άνδρες από το επικίνδυνο σημείο και να τους μεταφέρει μακριά από τα ορμητικά νερά. Αφού μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, οι τέσσερις άνδρες υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι κανείς τους δεν είχε τραυματιστεί.

Οι διασώστες ανέφεραν αργότερα ότι το σκάφος φαίνεται να υπέστη μηχανική βλάβη, γεγονός που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη μετακίνησή του προς την άκρη του φράγματος.

