Τρόμος σε πτήση της Delta! «Βουτιά» 30.000 ποδών μέσα σε λίγα λεπτά!

Η πτήση της Delta είχε απογειωθεί, την περασμένη Τετάρτη, από την Ατλάντα με προορισμό το Φορτ Λότερντέιλ στη Φλόριντα. Ενώ το ταξίδι είχε ξεκινήσει, σχεδόν στα μισά της διαδρομής το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος και έκανε «βουτιά» σχεδόν 30.000 ποδών μέσα σε μερικά λεπτά!

Το αεροπλάνο έπεσε κάτω από τα 10.000 πόδια σε διάστημα λίγων λεπτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, το αεροπλάνο της Delta βρισκόταν στα 39.000 πόδια στις 16:34 και στις 16:42, δηλαδή οκτώ λεπτά μετά, το ύψος του καταγράφηκε στα 9.975 πόδια!

Κατά την εταιρία, αιτία των όσων έγιναν ήταν μια ανωμαλία στην αποσυμπίεση της καμπίνας. Το αεροπλάνο της Delta προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Τάμπα, για προληπτικούς λόγους. Κανείς από τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε.

@Delta Flight 2353 God Bless the Captain and crew. Had an emergency midair from Atlanta to Fort Lauderdale. Oxygen masks deployed and we descended quickly and we're diverted to Tampa. I texted my wife and dad I loved them. Told my mom I love her and hugged my son. @wsvn @cbs12 pic.twitter.com/C9QcU9DbYV

— J.T. (@BrutusOsceola) September 18, 2019