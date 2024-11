Τρόμος στο Ορλάντο σε πάρτι για το Halloween: 17χρονος άνοιξε πυρ, σκότωσε 2 άτομα και τραυμάτισε 6

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στο κέντρο του Ορλάντο της Φλόριντα εν μέσω εορτασμών για το Halloween, ανακοίνωσαν σήμερα, Παρασκευή (01.11.24) οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ένας έφηβος ύποπτος συνελήφθη.

Το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε κεντρική συνοικία του Ορλάντο, όπου αποτελείται από 7 ξεχωριστά κλαμπ, καθώς εκατοντάδες άτομα ήταν παρόντες, πολλοί ντυμένοι για έναν διαγωνισμό κοστουμιών με χρηματικό έπαθλο στο πλαίσιο του Halloween.

Η αστυνομία έλαβε αναφορές για πυροβολισμούς γύρω στη 1:07 π.μ. στην Central Boulevard and Orange Avenue, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Ορλάντο Έρικ Σμιθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η ηλικία τους κυμαίνεται από 19 έως 39 ετών, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Ορλάντο.

NEW video shared with @WESH shows #Orlando Police capturing the suspect officers shot at during a pursuit through downtown Sun night.



“I was in fear of my life and the lives of all civilians in which he endangered,” an officer said in the arrest report.https://t.co/y2kK0IlqaU pic.twitter.com/Xq1ESham2R