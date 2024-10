Τροχαίο δυστύχημα στην Τουρκία με 6 νεκρούς και 34 τραυματίες: Αναποδογύρισε τουριστικό λεωφορείο

Τραγικό θάνατο βρήκαν 6 άνθρωποι χθες το πρωί (18.10.2024) στην Τουρκία και ακόμα 34 τραυματίστηκαν, μετά από τροχαίο δυστύχημα, όταν τουριστικό λεωφορείο ξέφυγε της πορείας του, προσέκρουσε σε οδόφραγμα και εν τέλει αναποδογύρισε.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στην επαρχία Aksaray της κεντρικής Τουρκίας, όταν το τουριστικό λεωφορείο με τους 44 επιβάτες εκτελούσε τη διαδρομή Aksaray-Άγκυρα.

Δυστυχώς η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που έχασαν τη ζωή τους ακαριαία 6 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 34 με 3 από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο έσπευσε κατευθείαν η πυροσβεστική και ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η μπροστινή πλευρά του τουριστικού λεωφορείου καταστράφηκε τελείως.

VIDEO — Devastating bus accident in Aksaray, central Türkiye, claims lives of 6 individuals, leaving 34 others injured pic.twitter.com/mKlhxCAtIf