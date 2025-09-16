Κόσμος

Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον Tyler Robinson για τη δολοφονία του – Αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή

Η δολοφονία με διακεκριμένη διάπραξη φυλάκισης συνεπάγεται την πιθανότητα θανατικής ποινής στην πολιτεία της Γιούτα
Τάιλερ Ρόμπινσον
O 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες στον φερόμενο ως δράστη της δολοφονίας του ρεπουμπλικανού Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον, στις ΗΠΑ που σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για την δολοφονία, και συγκεκριμένα ότι πυροβόλησε με ένα μόνο τουφέκι, σκοτώνοντας τον 31χρονο Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό και συνιδρυτή της Turning Point USA, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στις ΗΠΑ.

Ο Ρόμπινσον παραδόθηκε στην αστυνομία στην κομητεία Ουάσινγκτον της Γιούτα στις 11 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν οι αρχές. Συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο με διακεκριμένη διάπραξη, κακούργημα κατά της χρήσης όπλου που προκάλεσε σοβαρό σωματικό τραυματισμό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η δολοφονία με διακεκριμένη διάπραξη φυλάκισης συνεπάγεται την πιθανότητα θανατικής ποινής στη Γιούτα. Μάλιστα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την θανατική ποινή εναντίον του Ρόμπινσον.

Υποστηρίζεται ακόμη, ότι ο Ρόμπινσον διέταξε τον συγκάτοικό του να διαγράψει «ενοχοποιητικά μηνύματα» σχετικά με τη δολοφονία και να «σιωπήσει» σε περίπτωση που τον ανακρίνει η αστυνομία.

Παράλληλα, ο διευθυντής του FBI, Kash Patel, κατέθεσε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στο Καπιτώλιο σχετικά με τον χειρισμό της έρευνας. Ο Patel έχει δεχθεί κριτική λόγω των δηλώσεών του στα social media και των ενεργειών του κατά τη διάρκεια του ανθρωποκυνηγητού για τον ύποπτο δράστη.

Τη Δευτέρα, ο Patel δήλωσε ότι το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ. Το DNA του εντοπίστηκε σε ένα κατσαβίδι σε μια ταράτσα του σχολείου και σε μια σκούρα πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το τουφέκι που η αστυνομία πιστεύει ότι χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση των πυροβολισμών την περασμένη Τετάρτη, ανέφερε το FBI.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Ρόμπινσον «δεν συνεργάζεται» με τους ερευνητές και δεν έχει ομολογήσει ότι διέπραξε τους πυροβολισμούς.

