Καταστάσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας που θα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ φαίνεται πως προβλέπει ή φοβάται η Τσεχία, γι αυτό και καλεί τους πολίτες της να μην επισκέπτονται την εμπόλεμη χώρα ή αν βρίσκονται ήδη εκεί να την εγκαταλείψουν.

«Σε σχέση με την συνεχιζόμενη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και την πιθανή απειλή να επιδεινωθεί η κατάσταση ασφαλείας στη χώρα, ειδικά για τους πολίτες των χωρών της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας, τους προτρέπει κατηγορηματικά να μην ταξιδεύουν σε εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

«Το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας καλεί τους πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας να εγκαταλείψουν την χώρα», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

