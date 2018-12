Τσουνάμι Ινδονησία: Κατολίσθηση του ηφαιστείου και απόλυτη καταστροφή σε 24 λεπτά

Ένα μεγάλο κομμάτι μιας πλαγιάς του ηφαιστειώδους νησιού Ανάκ Κρακατόα έπεσε στον ωκεανό και προκάλεσε τσουνάμι το οποίο έπληξε την Ινδονησία σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους. Μάλιστα από την στιγμή που το κομμάτι ξεκολλήθηκε, πέρασαν 24 λεπτά μέχρι να να χτυπήσουν τα καταστροφικά κύματα.

Τουλάχιστον 281 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ινδονησία, εκατοντάδες τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές όταν σημειώθηκε το τσουνάμι, σχεδόν χωρίς προειδοποίηση, στα Στενά Σοντ, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Το Ανάκ Κρακατόα εκτόξευε στάχτη και λάβα για μήνες προτού καταρρεύσει ένα τμήμα της νοτιοδυτικής πλευράς του ηφαιστείου, 0,64 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δήλωσε Ινδονήσιος αξιωματούχος.

«Αυτό προκάλεσε μια υποθαλάσσια κατολίσθηση και τελικά προκάλεσε το τσουνάμι», είπε η Ντουικορίτα Καρναουάτι, επικεφαλής της μετεωρολογικής υπηρεσίας, η οποία πρόσθεσε πως τα κύματα έπληξαν τις ακτές 24 λεπτά αργότερα.

Εικόνες που μετέδωσε ο δορυφόρος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας Stentinel-1 δείχνουν ένα μεγάλο κομμάτι της νότιας πλευράς του ηφαιστείου να πέφτει στον ωκεανό, δήλωσαν επιστήμονες.

In Sentinel-1 image of Krakatau (Dec. 22, 2018, 22:33:45 UTC), somethings are captured. https://t.co/ZIxDqjqMsk by @sentinel_hub #EarthObservation pic.twitter.com/wIxnltpnsH

— R. Natsuaki (@flyingwktk) 23 Δεκεμβρίου 2018